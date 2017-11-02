В UZINFOCOM прошла встреча с вице-президентом южнокорейской компании «LG CNS»
2 ноября 2017
Рубрика: События.
Автор: Редакция журнала.
В ходе официальной встречи представителей южнокорейской компании LG CNS с руководством Единого интегратора по созданию и поддержке государственных информационных систем UZINFOCOM были обсуждены перспективы сотрудничества компаний в области развития систем электронного правительства, а также глобальной цифровой трансформации Узбекистана.
Компания «LG CNS» является самой крупной компанией Южной Кореи по оказанию услуг в области информационных технологий и специализируется в сфере информационных технологий, консалтинга, системной и сетевой интеграции, аутсорсинге бизнес-процессов и информационных технологий.
С сентября 2015 года в Узбекистане действует узбекско-корейское совместное предприятие «LG CNS Uzbekistan».
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