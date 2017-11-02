Выставка коллекции серебряных марок, посвящённых Святой Мекке, выпущенных на Московском Монетном дворе открылась в Ташкенте

2 ноября 2017 г. в Музее истории связи Узбекистана состоялось торжественное открытие «Выставки коллекции серебряных марок, посвящённых Святой Мекке, выпущенных на Московском Монетном дворе».

В приветственным словом во время открытия выставки выступил Акмал Холматович Саидов, Председатель Комитета по демократическим институтам, негосударственным организациям и органам самоуправления граждан Законодательно палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Сорок марок, выпущенных Московским Монетным Двором Министерства финансов Российской Федерации, впервые представлены в Республике Узбекистан. Коллекция предоставлена Автономной некоммерческой организацией поддержки гуманитарных программ «Русская Гуманитарная Миссия» (РФ) и компанией «WT» (РФ).

Одновременно была представлена одна страница Корана, также изготовленная из серебра. Коллекция изготовлена по уникальной технологии из серебра 999 пробы по заказу компании «WT» (РФ). Оригиналом для данной коллекции стали почтовые марки, выпущенные в разные годы 24 исламскими странами (Афганистан, Алжир, Бангладеш, Камерун, Коморские острова, Иран, Ирак, Иордания, Кувейт, Ливия, Малайзия, Мали, Мавритания, Марокко, Нигер, Оман, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Сомали, Сирия, Тунис, ОАЭ, Йемен).

На церемонии открытия выступил П.С. Зенькович, статс-секретарь-заместитель Министра образования Российской Федерации, который отметил важность данной выставки, ставшей вкладом в укрепление в узбекско-российского культурного и гуманитарного сотрудничества. Была подчеркнута важность проведения данного мероприятия в рамках нынешнего визита Премьер-министра РФ Д.Медведева в Узбекистан.

Заместитель министра информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан Сангилов М.М. отметил, что проведение подобных мероприятий укрепляет дружеские связи между обеими странами в этой и других различных сферах. И очень отрадно, что данная выставка почтовых марок проходит в Музее истории связи.

Исполнительный директор АНО «Русская гуманитарная миссия» А.М. Полковников презентовал деятельность организации в Узбекистане. Он отметил важность продолжения сотрудничества, как в области образования, так и в целом на гуманитарном направлении.

4 июля 2017 года было подписано Соглашение о сотрудничестве между Международным Общественным Женским Фондом (МЖОФ) «Sharq Ayoli» и Автономной некоммерческой организации (АНО) «Русская Гуманитарная миссия» в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О социальном партнерстве» и Федеральным Законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях». Проект разработан и реализован в рамках данного Соглашения.

АНО «Русская гуманитарная миссия» (РГМ) — российская неправительственная организация, профессионально осуществляющая гуманитарные проекты и в Узбекистане. В частности, реализуется проект создания кабинетов углубленного изучения русского языка на базе общеобразовательных школ в Республике Узбекистан. Уже оснащены передовым оборудованием и библиотекой школа №32 Зангиатинского района Ташкентской области, школа № 10 г.Джизака и планируется ряд других школ.

После церемонии открытия состоялась передача в дар школам №19, №21 Зангиатинского и школе №12 Ташкентского районов Ташкентской области — библиотеки художественной литературы со стороны АНО РГМ.

Продолжительность работы выставки 1 месяц. Вход свободный.