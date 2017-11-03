Талибжан Алимов: мы стремимся отойти от иллюзии успешности к реальной практичности

На сегодняшний день крупнейший в Узбекистане оператор связи АК «Узбектелеком». Кто-то продолжает воспринимать «Узбектелеком» как оператора с устаревшими принципами работы, однако сегодня компания претерпевает колоссальные изменения. В корне пересмотрена финансовая, организационная и кадровая политика, реструктуризировано управление маркетинга и продаж, закрыты нерентабельные, не приносящие прибыль филиалы.

Деятельность «Узбектелеком» стала нацелена на экономическую эффективность и финансовую стабильность. О том, в каком направлении теперь развивается национальный оператор, рассказывает финансовый директор компании Талибжан Алимов.

Вы, как финансовый директор, определяете финансовую политику такой крупной компании как АК «Узбектелеком». Какова на сегодняшний день финансовая политика компании и её филиалов, а также насколько обеспечена финансовая устойчивость национального оператора связи?

Об этом можно говорить долго, поскольку вопрос очень обширный. В первую очередь, необходимо отметить, что организационная структура компании претерпела более качественные изменения. Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан, предусматривающего внедрение современных методов корпоративного управления в акционерных обществах, компания была реструктуризирована с целью повышения экономической эффективности деятельности.

Речь, в частности, о перераспределении обязанностей между направлениями бизнеса. Появился коммерческий блок, которого раньше не было в принципе — компания ориентировалась исключительно на технологическое развитие, при этом финансовая составляющая оставалась «за кадром». Была пересмотрена деятельность филиалов, 4 из них, дублировавшие деятельность друг друга, были реорганизованы. Их функции и соответственно финансирование было перераспределено.

Такие задачи компании, как развитие ИКТ, программный инжиниринг и техническая служба, то есть эксплуатация оборудования были решительно разделены и систематизированы. Именно такой подход к работе – один из факторов устойчивой деятельности.

С июля нынешнего года, именно с момента утверждения новой организационной структуры, мы внедрили принципиально новые механизмы управления денежными потоками для того, чтобы повысить ответственность филиалов в плане стабилизации их бюджетной эффективности. Теперь они самостоятельно планируют свою деятельность, отчитываясь перед управлением АК по доходам и расходам.

АК «Узбектелеком» постоянно модернизирует телекоммуникационную сеть и технологическое оборудование, поэтому инвестиции в компанию существенные. Как это отражается на финансовом положении компании, и насколько важно сегодня вкладывать средства в инновационные проекты?

Это очень важный фактор финансовой устойчивости, причём подкреплённый законодательно. В рамках реализации профильного Указа Главы государства на АК «Узбектелеком», как на ведущего игрока на рынке телекоммуникационных услуг, возложена важная миссия по инновационному развитию всей страны, внедрению ИКТ повсеместно. С подачи нашей компании высокие технологии должны дойти до самых отдалённых регионов и селений, стать неотъемлемой частью ведения бизнеса, причём независимо от его географии. И такая работа поддерживается и стимулируется на всех уровнях.

К примеру, на техническое и технологическое развитие Национального оператора мобильной связи Узбекистана UZMOBILE правительством страны были выделены дополнительные финансовые ресурсы. Кроме того, международные финансовые институты также вливают солидные средства в развитие телекоммуникационной инфраструктуры сети национального оператора.

В Навоийской области, при АК «Узбектелеком» действуют заводы по производству импортозамещающего телекоммуникационного оборудования, вместе с тем, линии запущены и в свободной экономической зоне в Джизаке. В финальной стадии разработки ещё несколько масштабных инновационных проектов, в частности по производству волоконно-оптических кабелей связи.

Вы работали во многих международных организациях, государственном секторе. Насколько Ваш солидный профессиональный опыт помогает в работе крупнейшего телекоммуникационного оператора страны? Что нового Вы готовы привнести в финансовое управление АК «Узбектелеком»?

В первую очередь – это жёсткий контроль и более чёткое управление денежными потоками компании. Компания совершенно иначе начала планировать свой бизнес, любые проекты рассматриваются через призму финансовой окупаемости, т.е., – мы расходуем средства только при условии качественного обоснования прибыльности и рентабельности того или иного инвестиционного вложения.

Далее, это качественно новый подход по оценке текущего состояния деятельности филиалов компании по республике. Мы более тесно начали общаться с региональными филиалами, качественно по-другому начали транслировать основные месседжы до низов и могу сказать, что мы постепенно достигаем положительной обратной связи в понимании всех происходящих преобразований в компании в регионах.

И ещё, одной из важнейших задач стоящих перед компанией является достижение раздельного учёта доходов и расходов, что приведёт в конечном итоге к финансовой эффективности компании.

Каких принципов управления, сотрудничества с коллегами Вы придерживаетесь в бизнесе?

Одним из основных принципов является качественное планирование. Далее, коллегиальное обсуждение стратегических инициатив и выработка взвешенного и всесторонне обдуманного решения с членами моей команды , и соответственно, делегирование задач по вертикали. Третий – это эффективный контроль над выполнением поставленных задач. Мне важно, чтобы сотрудник приходил ко мне не просто с проблемой, а уже с вариантами её решения. Я ценю своё время и поэтому требую от членов своей команды ответственного подхода к возложенным на них задачам.

Есть ли такие личности в бизнесе, чей путь к успеху мотивирует вас на достижение новых рубежей? Кто и почему?

Есть и их много. Если не говорить конкретно о ведении бизнеса, могу назвать имя китайского мыслителя и философа Конфуция, идеологию и мысли которого, я во многом разделяю. К примеру, «Три пути ведут к знанию: путь размышления — это путь самый благородный, путь подражания — это путь самый легкий и путь опыта — это путь самый горький». Или вот ещё – «Драгоценный камень нельзя отполировать без трения. Также и человек не может стать успешным без достаточного количества трудных попыток».

Многие руководители, приступая к работе на новом месте, стараются «подстроить» команду под себя. Происходят кадровые перестановки. Как Вы поступаете в такой ситуации?

Я оцениваю команду и если мне есть чему у них поучиться, то сам готов подстроиться. Я требую от сотрудников самостоятельности, инициативы и активной профессиональной деятельности.

Как Вы считаете, насколько финансовый директор должен владеть отраслевой спецификой?

Конечно, он должен владеть базовыми знаниями отраслевой специфики. Иначе качественно вести деятельность будет сложнее. Изучив сферу, работа будет гораздо эффективнее.

Как, на Ваш взгляд, измениться роль финансового директора в компании с развитием телекоммуникационной отрасли?

В Стратегии действий по пяти приоритетным направления развития страны на ближайшие пять лет чётко отслеживаются основные факторы эффективной деятельности – это открытость, прозрачность и конкурентоспособность. Мы должны внедрять качественно новые рыночные механизмы и в региональных отделениях нашей компании.

Мы стремимся отойти от иллюзии успешности к реальной практичности. То есть, предоставляем возможность всем в равной степени участвовать в различных тендерах и конкурсах, которые объявляет АК «Узбектелеком» на основе полной транспарентности.

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