В Мининфокоме состоялась встреча

2 ноября в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций состоялась встреча с Председателем Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики Нурбеком Абаскановым, прибывшим в Ташкент в составе правительственной делегации Кыргызской Республики для участия в очередном заседании Совета глав правительств СНГ.

В ходе беседы обсуждены перспективы расширения двустороннего сотрудничества в сфере телекоммуникаций и информационных технологий. Особое внимание было уделено взаимодействию между операторами телекоммуникаций двух стран по пропуску международного телефонного трафика и организации транзитных каналов связи по территории обеих стран.

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