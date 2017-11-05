Готовьте свои ИТ-системы к будущему и поддерживайте тот уровень открытости, который позволит этого добиться
5 ноября 2017
Рубрика: Интервью, Технологии.
Автор: .

На прошедшей в сентябре этого года Неделе ICTWeek Uzbekistan 2017 по традиции принимало участие большое количество зарубежных экспертов и руководителей всемирно известных ИТ-компаний. Корреспондент нашего издания Александр Сучков провел эксклюзивное интервью c Рональдом Бинкофски, генеральным директором Microsoft в регионе СНГ, и Олегом Кузьминым, кантри-менеджером Microsoft по Центральной Азии.

 На саммите ICTSummit 2017, который прошел в Ташкенте в рамках Недели ИКТ, Вы, Рональд,  выступили с докладом «Индустрия 4.0». Какое главное послание Вы хотели донести до аудитории здесь, в Узбекистане?

– Говоря про индустрию 4.0, я бы хотел обратить внимание на следующее: держаться за привычные в прошлом концепции и идеи не следует, потому что в истории человечества уже происходили подобные перемены. Нужны новые модели, новые процессы, другое мышление, а не попытки соотнести имеющееся с текущим пониманием окружающего мира. Это бесполезно.

Я хотел, чтобы аудитория в результате поняла: от прошлого надо понемногу отходить, смотря вперед и готовясь к будущему, а не к тому, что уже было. Как можно гарантировать, что что-то не потеряется? Что-то в процессе все равно будет утеряно, и если пытаться идти наперекор, то можно потеряться самому. Вот что я хотел донести до аудитории. Конечная суть моего выступления – готовьте свои ИТ-системы к будущему и поддерживайте тот уровень открытости, который позволит этого добиться. Не пытайтесь защититься или спрятаться, в этом нет смысла, скорее всего, это путь в никуда.

Вы до этого работали в странах, скажем, Восточной Европы. С этого года Вы работаете в России и странах СНГ, и, я думаю, рынок немного отличается?

– Знаете, я работал в этих странах уже много лет, многие тренды знакомы. Рынок действительно другой, но я на этом рынке не новичок.

– Хорошо. Очень приятно. Вот сейчас все мы говорим:  «диджитал», «дигиталитация», «цифровизация»  экономики. А сами ИТ, они ведь всегда были цифровыми, да? Что мы под этим подразумеваем, потому что многие думают, что «цифровизация» – это когда побольше датчиков поставят и устройств, подключенных к Интернету. Что такое, с точки зрения Майкрософт, «цифровизация» и что именно вкладывается в это понятие?

– Это то, что происходит прямо сейчас. Я имею в виду, что вещи, с которыми мы привыкли обращаться как-то физически, упорядочивать физически, становятся частью ИТ-вселенной. Простой пример: у нас есть что-то, допустим, стол, и мы управляем им в цифровой форме. Он мог бы давать вам сообщение, например: «Не ставьте этот предмет сюда, потому что стекло треснет». Или так. Мы знаем, где стоит стол, и если кто-то его передвинет, мы получаем сигнал: «Внимание! Кто-то меня передвигает». Что угодно. И «цифровизация» – это процесс, в ходе которого из реального мира поступает все больше данных, как и из виртуального; нужны новые процессы, новые средства анализа и вычислительные мощности, позволяющие управлять окружающей действительностью новыми цифровыми способами. К этому также относятся вопросы искусственного интеллекта, например, распознавание речи, самообучаемые и самоуправляемые системы, и прочее, и прочее. Формируется целый мир, параллельный физическому, и мы пытаемся связать их, чтобы создать новый потенциал для бизнеса и новые формы взаимодействия между ними в повседневной жизни.

И, наверное, элементы искусственного интеллекта еще больше будут внедряться. Искусственный интеллект будет просто на уровне программы, да?

– Да, это уже так. Это уже есть во многих мелочах. Множество примеров, в службах взаимодействия с клиентами, например, уже используются виртуальные помощники. Виртуальная реальность, проигрыватели, музыка… Я думаю, мы в самом начале пути. Дело всегда в одном вопросе: какие из этих инноваций выживут? Что пройдет проверку, а что не приживется? Этот вопрос актуален всегда.

Понятно, что сегодня идет «цифровизация», но всегда в основе будет все равно программное обеспечение. Майкрософт лидер мирового рынка программного обеспечения. Каково Ваше видение сегодня  роли программного обеспечения, потому что люди привыкли, что есть персональные системы, есть серверные, есть веб-приложения, есть нечто, связанное, скажем, с «Офисом», и т.д. Что  нового Вы видите?

– Как мы всегда делаем: мы пробуем новые технологии, стараемся использовать их безопасными способами, потому что другого пути нет. Но с приходом облачных вычислений, искусственного интеллекта, веб-служб и прочего, понятие безопасности очень сильно меняется. И тут есть очень большое недопонимание: возможно, вам хочется контролировать устройства, держать под рукой оборудование в реальном мире, чтобы защититься в киберпространстве, но такой подход абсолютно неверен. Безопасность сегодня требует комплексного подхода. Атакующие системы очень интеллектуальны.

Борьба киберпреступности и кибербезопасности дошла до уровня, где обычное учреждение, пользователь, клиент или компания не смогут позволить себе тот уровень защиты, который необходим для защиты их систем; им придется отдать защиту на аутсорсинг. Тут все довольно прозрачно: посмотрите на Майкрософт или на другие компании, предлагающие компьютерные облачные платформы: они располагают центрами данных с самым высоким уровнем безопасности в мире. Никакие другие учреждения, которые работают в другой отрасли, не смогут позволить себе ИТ такого качества, потому что это попросту не их специализация. Они продают машины, занимаются остеклением окон, строят дома и так далее. Думаю, что, чем дальше, тем больше ИТ-деятельность с точки зрения безопасности будет перекладываться на плечи экспертов. В будущем нас ждет мир, в котором будут пользователи и люди, которые всем этим управляют, а между ними – только интернет-соединение, любое соединение, по которому ходят данные. Сейчас у нас есть большой промежуточный слой из разных данных, и люди, которые с ним работают, системные интеграторы.

18 сентября во время пресс-конференции Недели ICTWeek Uzbekistan 2017    Вы достаточно честно сказали, что Узбекистану надо многое сделать, чтобы догнать Казахстан. Но вместе с тем Вы сказали, что есть шанс пойти на многое, перешагнуть несколько ступеней и войти в новую фазу развития. Как высоко Вы оцениваете потенциал ИТ-рынка Узбекистана?

– Новые концепции в ИТ-отрасли – дело не новое, они уже существуют на рынке несколько лет, широко распространяются, и такие страны, как Узбекистан, получают возможность доступа ко всем мировым знаниям. Вопрос не в том, какие знания будут созданы в Азербайджане или Узбекистане, а в том, насколько разумно Узбекистан распорядится тем, что уже доступно. Раньше это было невозможно, по крайней мере, по такой низкой цене.

Возьмем экстремальный вариант: предположим, Минздрав решит, что хочет создать самую современную систему управления здравоохранением целой страны. Им не нужен центр данных, а только интернет-подключение к тем местам, где используется система, которую можно создать на основе облачных технологий. Инвестиции обеспечат необходимую функциональность, вы можете использовать нужные объемы и оптимизировать работу системы. И люди уже знают, как всем этим пользоваться; если же начать строить большую инфраструктуру, писать все заново, то вы уже отстали на десять лет; через 3–4 года вы опять отстанете от всего остального мира. Если страна хочет развиваться быстрее, ей нужно принимать правильные решения относительно модели поведения и использовать уже имеющиеся возможности, а не пытаться создавать что-то заново. Если начать все делать по-старому, то вы будете двигаться черепашьим шагом. Это, во-первых.

Во-вторых, что касается возможностей: в стране 30 миллионов человек, так? Чтобы научиться использовать их потенциал, создать бизнес, атмосферу и новый образ жизни для такой страны, не нужны другие страны. Нужно отойти от этих представлений: сколько мы экспортируем или сколько импортируем. Самое важное для такой страны – как стать устойчивым локальным рынком. Как только это будет, все наладится и с экспортом, и с импортом. Но это начальная точка, и во многих странах есть такое недопонимание: будто мы все участвуем в гонке развития и бежим в ней, соревнуясь друг с другом.

Все мне говорят: пусть к нам приходят зарубежные компании, строят здесь бизнес, строят здесь фабрики. Давайте будем делать что-то на экспорт, чтобы у нас это покупали. Но все эти люди, тридцать миллионов, им есть что делать, что производить и строить для самих себя, понимаете? Конечно, экспорт-импорт нужен, но дисбаланса быть не должно. Страна, которая полагается только на экспорт-импорт, будет неустойчивой. Например, я много лет работал в Восточной Европе, там только одна страна такого размера – Польша. Может быть, еще Украина, может быть, Румыния, там 22 миллиона. Польше удалось выстроить домашний рынок, очень мощный, Украина пытается, Румыния тоже быстро движется в этом направлении. Так почему Узбекистану не заняться тем же? Узбекистану не нужно равняться на Америку; достаточно посмотреть на Польшу, понять, как обстоят дела в бизнесе, чтобы малый бизнес рос и развивался, а не прозябал. В какой атмосфере для бизнеса люди будут готовы вывести на рынок свои идеи, свои амбиции? Вот так создается устойчивый рынок. Поэтому я и говорю, что Узбекистан обладает большим потенциалом, но чтобы его использовать, нужно создать подходящие условия, чтобы был рост. Как с цветами: можно посеять семена в пустыне, и ничего не вырастет, а если сеять на плодородной почве, цветы начнут расти. Нужно создать для бизнеса плодородный слой, и цветы начнут подниматься, бизнес начнет развиваться. Людям должно быть просто вести бизнес, просто соблюдать все законы, чтобы чувствовать себя защищенными. Люди должны знать, что их бизнес будут поддерживать, и тогда у вас будет растущая экономика.

Я знаю, что Microsoft участвовал в Неделе ICTWeek Uzbekistan 2017  большим «десантом», приехало много  представителей Microsoft из других регионов? 

– Да-да, потому что мы сделали здесь оффсайт (выездное корпоративное мероприятие). Это говорит о том, что Узбекистан интересная страна.  Замечательная страна, прекрасное место, погода хорошая. У меня ощущение, что я здесь в отпуске.

Я думаю, это совмещение приятного с полезным. Нам очень хотелось бы, чтобы здесь какие-то региональные интересные конференции проводил Майкрософт, потому что Узбекистан тоже может стать неким хабом.

Да, я думаю о том, что мы можем привнести в Узбекистан, есть многолетний опыт, как сделано в разных странах, но…  не надо бездумно доверять Майкрософт, не надо просто так доверять любому поставщику. Пусть он сам докажет, что справится. Я думаю, что у Майкрософт уникальная позиция, лидерство в этом отношении в мире. У нас есть тысячи примеров, когда мы помогали клиентам в правительстве и так далее управлять целыми городами. Обратитесь к нам за знаниями и увидите, на что мы способны. Мы не занимаемся тут строительством, не помогаем в административной деятельности; мы поддерживаем, даем технологии, процессы и знания для работы, потому что правительство и бизнес Узбекистана лучше знают, как ему работать. Не дайте ввести себя в заблуждение. Если у вас есть бизнес, не ищите того, кто расскажет вам, как его вести; ищите того, кто поможет вам вести дела самостоятельно. Знания должны находиться у вас. Это очень важно, понимаете?

 Спасибо Вам большое!   Пользуясь тем, что в нашей беседе участвует Олег Кузьмин, кантри-менеджер Microsoft по Центральной Азии, хотел бы задать и ему несколько вопросов. Расскажите, пожалуйста, как работает Майкрософт в странах Центральной Азии. Каковы особенности по сравнению с другими регионами?

– Майкрософт использует единые для всего мира правила и политики работы, и Узбекистан здесь не исключение. Майкрософт строит бизнес с помощью партнерской экосистемы, и поэтому ключевой фокус для нас – это развитие партнерских навыков и компетенций.

С другой стороны, Майкрософт, естественно, учитывает специфику рынка. В Узбекистане мы делаем фокус в первую очередь на подготовке рынка, наших заказчиков и партнеров в плане облачных технологий, поскольку движение в облако – это общий тренд всех современных экономик, и мы считаем, что Узбекистан должен быть в числе лидирующих стран в этом тренде.

Насколько успешен бизнес Майкрософт в Узбекистане? Какие планы и прогнозы? Можете привести примеры реализованных проектов?

– Узбекистан показывает стабильный рост из года в год. Для меня, как country manager, отвечающего за бизнес MS в пяти странах Центральной Азии, Узбекистан является первым приоритетом в связи с потенциалом страны и проводимыми реформами. Среди наших заказчиков сейчас – телеком-операторы, крупнейшие банки, государственный сектор, розница и т.д. Очень приятно, что речь идет не просто о продаже операционных систем или офисов, но заказчики активно используют наши решения – UC, электронная почта, документооборот, аналитика и т.д. Что особенно приятно, мы видим существенное увеличение продаж и наших стратегических продуктов линейки О365, плюс у нас есть и успешные продажи Azure. Конечно, цифры пока не сопоставимы с аналогичными показателями, например, в России, но и емкость рынков, и стадия развития рынков разные. Мы видим огромный потенциал в Узбекистане в первую очередь в сотрудничестве с государственными организациями, банками и производственным сектором. Наша миссия – помочь заказчикам реализовать весь потенциал решений на базе продуктов Майкрософт, и таким образом увеличить продуктивность их работы (и прибыль, если мы говорим о коммерческих заказчиках), с одной стороны, и максимально обезопасить их от киберугроз, с другой.

Насколько готов Узбекистан сегодня к цифровой трансформации экономики и что нужно еще сделать в этом направлении? Какая должна быть «дорожная карта»?

– Две вещи – инфраструктура и ментальность. С точки зрения внутренней инфраструктуры, я считаю, Узбекистан готов. Сложность сейчас заключается во внешнем канале/доступе в Интернет, который, на мой взгляд, недостаточно высокоскоростной. Я считаю, что нет необходимости в строительстве каких-либо дополнительных дата-центров на территории Узбекистана, существующей инфраструктуры, на мой взгяд, достаточно. Используя современные облачные решения, например Azure, имея просто хороший доступ в Интернет, можно использовать все современные технологии и решения без капитальных затрат. Нет никакой необходимости строить дата-центр, когда можно просто арендовать в Azure виртуальные сервера необходимой мощности, использовать их столько, сколько нужно, и затем, простым щелчком мыши, выключить.

20 июня этого года в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана  состоялась встреча с делегацией корпорации Microsoft во главе с директором по развитию бизнеса в странах СНГ Ириной Волк. Как осуществляется развитие  сотрудничества с министерством, с учебными заведениями (в частности, с Университетом Инха в Ташкенте и ТУИТ), а также с предприятиями, входящими в структуру Мининфокома?

– Прекрасно. Подписано MOU с Министерством, где прописана «дорожная карта» нашего сотрудничества, определены основные направления нашего сотрудничества – IPR, содействие становлению цифровой экономики. Образовательный сегмент – стратегический сегмент для нас. У Майкрософт накоплена огромная база решений для образования.

   Спасибо Вам большое за интересное интервью!

Версия для печати
Orphus system
Подписывайтесь на канал infoCOM.UZ в Telegram, чтобы первыми узнавать об ИКТ новостях Узбекистана
В Telegram
В WhatsApp
В Одноклассники
ВКонтакте