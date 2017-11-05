Готовьте свои ИТ-системы к будущему и поддерживайте тот уровень открытости, который позволит этого добиться

На прошедшей в сентябре этого года Неделе ICTWeek Uzbekistan 2017 по традиции принимало участие большое количество зарубежных экспертов и руководителей всемирно известных ИТ-компаний. Корреспондент нашего издания Александр Сучков провел эксклюзивное интервью c Рональдом Бинкофски, генеральным директором Microsoft в регионе СНГ, и Олегом Кузьминым, кантри-менеджером Microsoft по Центральной Азии.

– На саммите ICTSummit 2017, который прошел в Ташкенте в рамках Недели ИКТ, Вы, Рональд, выступили с докладом «Индустрия 4.0». Какое главное послание Вы хотели донести до аудитории здесь, в Узбекистане?

– Говоря про индустрию 4.0, я бы хотел обратить внимание на следующее: держаться за привычные в прошлом концепции и идеи не следует, потому что в истории человечества уже происходили подобные перемены. Нужны новые модели, новые процессы, другое мышление, а не попытки соотнести имеющееся с текущим пониманием окружающего мира. Это бесполезно.

Я хотел, чтобы аудитория в результате поняла: от прошлого надо понемногу отходить, смотря вперед и готовясь к будущему, а не к тому, что уже было. Как можно гарантировать, что что-то не потеряется? Что-то в процессе все равно будет утеряно, и если пытаться идти наперекор, то можно потеряться самому. Вот что я хотел донести до аудитории. Конечная суть моего выступления – готовьте свои ИТ-системы к будущему и поддерживайте тот уровень открытости, который позволит этого добиться. Не пытайтесь защититься или спрятаться, в этом нет смысла, скорее всего, это путь в никуда.

– Вы до этого работали в странах, скажем, Восточной Европы. С этого года Вы работаете в России и странах СНГ, и, я думаю, рынок немного отличается?

– Знаете, я работал в этих странах уже много лет, многие тренды знакомы. Рынок действительно другой, но я на этом рынке не новичок.

– Хорошо. Очень приятно. Вот сейчас все мы говорим: «диджитал», «дигиталитация», «цифровизация» экономики. А сами ИТ, они ведь всегда были цифровыми, да? Что мы под этим подразумеваем, потому что многие думают, что «цифровизация» – это когда побольше датчиков поставят и устройств, подключенных к Интернету. Что такое, с точки зрения Майкрософт, «цифровизация» и что именно вкладывается в это понятие?

– Это то, что происходит прямо сейчас. Я имею в виду, что вещи, с которыми мы привыкли обращаться как-то физически, упорядочивать физически, становятся частью ИТ-вселенной. Простой пример: у нас есть что-то, допустим, стол, и мы управляем им в цифровой форме. Он мог бы давать вам сообщение, например: «Не ставьте этот предмет сюда, потому что стекло треснет». Или так. Мы знаем, где стоит стол, и если кто-то его передвинет, мы получаем сигнал: «Внимание! Кто-то меня передвигает». Что угодно. И «цифровизация» – это процесс, в ходе которого из реального мира поступает все больше данных, как и из виртуального; нужны новые процессы, новые средства анализа и вычислительные мощности, позволяющие управлять окружающей действительностью новыми цифровыми способами. К этому также относятся вопросы искусственного интеллекта, например, распознавание речи, самообучаемые и самоуправляемые системы, и прочее, и прочее. Формируется целый мир, параллельный физическому, и мы пытаемся связать их, чтобы создать новый потенциал для бизнеса и новые формы взаимодействия между ними в повседневной жизни.

– И, наверное, элементы искусственного интеллекта еще больше будут внедряться. Искусственный интеллект будет просто на уровне программы, да?

– Да, это уже так. Это уже есть во многих мелочах. Множество примеров, в службах взаимодействия с клиентами, например, уже используются виртуальные помощники. Виртуальная реальность, проигрыватели, музыка… Я думаю, мы в самом начале пути. Дело всегда в одном вопросе: какие из этих инноваций выживут? Что пройдет проверку, а что не приживется? Этот вопрос актуален всегда.

– Понятно, что сегодня идет «цифровизация», но всегда в основе будет все равно программное обеспечение. Майкрософт – лидер мирового рынка программного обеспечения. Каково Ваше видение сегодня роли программного обеспечения, потому что люди привыкли, что есть персональные системы, есть серверные, есть веб-приложения, есть нечто, связанное, скажем, с «Офисом», и т.д. Что нового Вы видите?

– Как мы всегда делаем: мы пробуем новые технологии, стараемся использовать их безопасными способами, потому что другого пути нет. Но с приходом облачных вычислений, искусственного интеллекта, веб-служб и прочего, понятие безопасности очень сильно меняется. И тут есть очень большое недопонимание: возможно, вам хочется контролировать устройства, держать под рукой оборудование в реальном мире, чтобы защититься в киберпространстве, но такой подход абсолютно неверен. Безопасность сегодня требует комплексного подхода. Атакующие системы очень интеллектуальны.

Борьба киберпреступности и кибербезопасности дошла до уровня, где обычное учреждение, пользователь, клиент или компания не смогут позволить себе тот уровень защиты, который необходим для защиты их систем; им придется отдать защиту на аутсорсинг. Тут все довольно прозрачно: посмотрите на Майкрософт или на другие компании, предлагающие компьютерные облачные платформы: они располагают центрами данных с самым высоким уровнем безопасности в мире. Никакие другие учреждения, которые работают в другой отрасли, не смогут позволить себе ИТ такого качества, потому что это попросту не их специализация. Они продают машины, занимаются остеклением окон, строят дома и так далее. Думаю, что, чем дальше, тем больше ИТ-деятельность с точки зрения безопасности будет перекладываться на плечи экспертов. В будущем нас ждет мир, в котором будут пользователи и люди, которые всем этим управляют, а между ними – только интернет-соединение, любое соединение, по которому ходят данные. Сейчас у нас есть большой промежуточный слой из разных данных, и люди, которые с ним работают, системные интеграторы.

– 18 сентября во время пресс-конференции Недели ICTWeek Uzbekistan 2017 Вы достаточно честно сказали, что Узбекистану надо многое сделать, чтобы догнать Казахстан. Но вместе с тем Вы сказали, что есть шанс пойти на многое, перешагнуть несколько ступеней и войти в новую фазу развития. Как высоко Вы оцениваете потенциал ИТ-рынка Узбекистана?

– Новые концепции в ИТ-отрасли – дело не новое, они уже существуют на рынке несколько лет, широко распространяются, и такие страны, как Узбекистан, получают возможность доступа ко всем мировым знаниям. Вопрос не в том, какие знания будут созданы в Азербайджане или Узбекистане, а в том, насколько разумно Узбекистан распорядится тем, что уже доступно. Раньше это было невозможно, по крайней мере, по такой низкой цене.

Возьмем экстремальный вариант: предположим, Минздрав решит, что хочет создать самую современную систему управления здравоохранением целой страны. Им не нужен центр данных, а только интернет-подключение к тем местам, где используется система, которую можно создать на основе облачных технологий. Инвестиции обеспечат необходимую функциональность, вы можете использовать нужные объемы и оптимизировать работу системы. И люди уже знают, как всем этим пользоваться; если же начать строить большую инфраструктуру, писать все заново, то вы уже отстали на десять лет; через 3–4 года вы опять отстанете от всего остального мира. Если страна хочет развиваться быстрее, ей нужно принимать правильные решения относительно модели поведения и использовать уже имеющиеся возможности, а не пытаться создавать что-то заново. Если начать все делать по-старому, то вы будете двигаться черепашьим шагом. Это, во-первых.

Во-вторых, что касается возможностей: в стране 30 миллионов человек, так? Чтобы научиться использовать их потенциал, создать бизнес, атмосферу и новый образ жизни для такой страны, не нужны другие страны. Нужно отойти от этих представлений: сколько мы экспортируем или сколько импортируем. Самое важное для такой страны – как стать устойчивым локальным рынком. Как только это будет, все наладится и с экспортом, и с импортом. Но это начальная точка, и во многих странах есть такое недопонимание: будто мы все участвуем в гонке развития и бежим в ней, соревнуясь друг с другом.

Все мне говорят: пусть к нам приходят зарубежные компании, строят здесь бизнес, строят здесь фабрики. Давайте будем делать что-то на экспорт, чтобы у нас это покупали. Но все эти люди, тридцать миллионов, им есть что делать, что производить и строить для самих себя, понимаете? Конечно, экспорт-импорт нужен, но дисбаланса быть не должно. Страна, которая полагается только на экспорт-импорт, будет неустойчивой. Например, я много лет работал в Восточной Европе, там только одна страна такого размера – Польша. Может быть, еще Украина, может быть, Румыния, там 22 миллиона. Польше удалось выстроить домашний рынок, очень мощный, Украина пытается, Румыния тоже быстро движется в этом направлении. Так почему Узбекистану не заняться тем же? Узбекистану не нужно равняться на Америку; достаточно посмотреть на Польшу, понять, как обстоят дела в бизнесе, чтобы малый бизнес рос и развивался, а не прозябал. В какой атмосфере для бизнеса люди будут готовы вывести на рынок свои идеи, свои амбиции? Вот так создается устойчивый рынок. Поэтому я и говорю, что Узбекистан обладает большим потенциалом, но чтобы его использовать, нужно создать подходящие условия, чтобы был рост. Как с цветами: можно посеять семена в пустыне, и ничего не вырастет, а если сеять на плодородной почве, цветы начнут расти. Нужно создать для бизнеса плодородный слой, и цветы начнут подниматься, бизнес начнет развиваться. Людям должно быть просто вести бизнес, просто соблюдать все законы, чтобы чувствовать себя защищенными. Люди должны знать, что их бизнес будут поддерживать, и тогда у вас будет растущая экономика.

– Я знаю, что Microsoft участвовал в Неделе ICTWeek Uzbekistan 2017 большим «десантом», приехало много представителей Microsoft из других регионов?

– Да-да, потому что мы сделали здесь оффсайт (выездное корпоративное мероприятие). Это говорит о том, что Узбекистан интересная страна. Замечательная страна, прекрасное место, погода хорошая. У меня ощущение, что я здесь в отпуске.

Я думаю, это совмещение приятного с полезным. Нам очень хотелось бы, чтобы здесь какие-то региональные интересные конференции проводил Майкрософт, потому что Узбекистан тоже может стать неким хабом.

Да, я думаю о том, что мы можем привнести в Узбекистан, есть многолетний опыт, как сделано в разных странах, но… не надо бездумно доверять Майкрософт, не надо просто так доверять любому поставщику. Пусть он сам докажет, что справится. Я думаю, что у Майкрософт уникальная позиция, лидерство в этом отношении в мире. У нас есть тысячи примеров, когда мы помогали клиентам в правительстве и так далее управлять целыми городами. Обратитесь к нам за знаниями и увидите, на что мы способны. Мы не занимаемся тут строительством, не помогаем в административной деятельности; мы поддерживаем, даем технологии, процессы и знания для работы, потому что правительство и бизнес Узбекистана лучше знают, как ему работать. Не дайте ввести себя в заблуждение. Если у вас есть бизнес, не ищите того, кто расскажет вам, как его вести; ищите того, кто поможет вам вести дела самостоятельно. Знания должны находиться у вас. Это очень важно, понимаете?

– Спасибо Вам большое! Пользуясь тем, что в нашей беседе участвует Олег Кузьмин, кантри-менеджер Microsoft по Центральной Азии, хотел бы задать и ему несколько вопросов. Расскажите, пожалуйста, как работает Майкрософт в странах Центральной Азии. Каковы особенности по сравнению с другими регионами?

– Майкрософт использует единые для всего мира правила и политики работы, и Узбекистан здесь не исключение. Майкрософт строит бизнес с помощью партнерской экосистемы, и поэтому ключевой фокус для нас – это развитие партнерских навыков и компетенций.

С другой стороны, Майкрософт, естественно, учитывает специфику рынка. В Узбекистане мы делаем фокус в первую очередь на подготовке рынка, наших заказчиков и партнеров в плане облачных технологий, поскольку движение в облако – это общий тренд всех современных экономик, и мы считаем, что Узбекистан должен быть в числе лидирующих стран в этом тренде.

– Насколько успешен бизнес Майкрософт в Узбекистане? Какие планы и прогнозы? Можете привести примеры реализованных проектов?

– Узбекистан показывает стабильный рост из года в год. Для меня, как country manager, отвечающего за бизнес MS в пяти странах Центральной Азии, Узбекистан является первым приоритетом в связи с потенциалом страны и проводимыми реформами. Среди наших заказчиков сейчас – телеком-операторы, крупнейшие банки, государственный сектор, розница и т.д. Очень приятно, что речь идет не просто о продаже операционных систем или офисов, но заказчики активно используют наши решения – UC, электронная почта, документооборот, аналитика и т.д. Что особенно приятно, мы видим существенное увеличение продаж и наших стратегических продуктов линейки О365, плюс у нас есть и успешные продажи Azure. Конечно, цифры пока не сопоставимы с аналогичными показателями, например, в России, но и емкость рынков, и стадия развития рынков разные. Мы видим огромный потенциал в Узбекистане в первую очередь в сотрудничестве с государственными организациями, банками и производственным сектором. Наша миссия – помочь заказчикам реализовать весь потенциал решений на базе продуктов Майкрософт, и таким образом увеличить продуктивность их работы (и прибыль, если мы говорим о коммерческих заказчиках), с одной стороны, и максимально обезопасить их от киберугроз, с другой.

– Насколько готов Узбекистан сегодня к цифровой трансформации экономики и что нужно еще сделать в этом направлении? Какая должна быть «дорожная карта»?

– Две вещи – инфраструктура и ментальность. С точки зрения внутренней инфраструктуры, я считаю, Узбекистан готов. Сложность сейчас заключается во внешнем канале/доступе в Интернет, который, на мой взгляд, недостаточно высокоскоростной. Я считаю, что нет необходимости в строительстве каких-либо дополнительных дата-центров на территории Узбекистана, существующей инфраструктуры, на мой взгяд, достаточно. Используя современные облачные решения, например Azure, имея просто хороший доступ в Интернет, можно использовать все современные технологии и решения без капитальных затрат. Нет никакой необходимости строить дата-центр, когда можно просто арендовать в Azure виртуальные сервера необходимой мощности, использовать их столько, сколько нужно, и затем, простым щелчком мыши, выключить.

– 20 июня этого года в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана состоялась встреча с делегацией корпорации Microsoft во главе с директором по развитию бизнеса в странах СНГ Ириной Волк. Как осуществляется развитие сотрудничества с министерством, с учебными заведениями (в частности, с Университетом Инха в Ташкенте и ТУИТ), а также с предприятиями, входящими в структуру Мининфокома?

– Прекрасно. Подписано MOU с Министерством, где прописана «дорожная карта» нашего сотрудничества, определены основные направления нашего сотрудничества – IPR, содействие становлению цифровой экономики. Образовательный сегмент – стратегический сегмент для нас. У Майкрософт накоплена огромная база решений для образования.

– Спасибо Вам большое за интересное интервью!