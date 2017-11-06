Делегация Мининфокома приняла участие в Глобальном форуме по электронному правительству в Республике Корея

Делегация Мининфокома приняла участие в Глобальном форуме по электронному правительству, прошедшему с 31 октября по 3 ноября в Республике Корея (г.Сеул).

Форум был посвящен обсуждению перспектив дальнейшего сотрудничества Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан с Министерством внутренних дел и безопасности Республики Корея (MOIS) и приурочен 50-летию развития корейской системы электронного правительства.

В ходе официального визита был проведен ряд встреч, в ходе которых были обсуждены вопросы сотрудничества по различным направлениям.

В частности, с заместителем министра внутренних дел и безопасности Республики Корея г-ном Шим Бо-Гюн были обсуждены вопросы двухстороннего сотрудничества по развитию электронного правительства. Корейской стороной отмечено, что реализуемые в Узбекистане проекты в области электронного правительства и информационных технологий осуществляются результативно, о чем свидетельствуют положительные результаты в международных рейтингах. Это является одной из главных причин приглашения узбекской делегации для участия в Глобальном форуме по электронному правительству с докладом, для демонстрации другим развивающимся странам в качестве примера эффективной реализации политики электронного правительства.

Также, в рамках визита, была проведена официальная встреча с президентом Национального агентства информационного общества (NIA) г-ном Со Бёнг-Джо, в ходе которой были обсуждены пути наращивания сотрудничества Национального агентства NIA с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан в области наращивания экспортного потенциала ИТ-рынка Узбекистана, поддержки электронного правительства, применения новых информационных технологий, в том числе больших данных (Big Data) и Интернета вещей (IoT).

С начальником управления информатизации и умных технологий Мэрии г. Сеула г-ном Чёнг Хён-Чай был обсужден опыт внедрения современных информационных технологий в деятельности столичного муниципалитета. В частности, была представлена система видеонаблюдения Сеула, которая включает в себя 25 центров круглосуточного наблюдения за общественными местами, интегрирующие более 40 тыс. видеокамер, в более 2700 общественных местах столицы (туристические места, библиотеки, общественные парки и т.д.). А для обеспечения оперативного взаимодействия и постоянного диалога с населением создана информационная система приема и обработки жалоб граждан через Интернет (Eungdapso), посредством контакт-центра и мобильного приложения.

Также, в июне 2017 года в Мэрии г. Сеула создана интеллектуальная платформа ситуационного управления столицей, с помощью которой предоставляется в режиме реального времени информация о состоянии общественной безопасности, ходе реализации градостроительных проектов, загруженности дорог, качества воды и многое другое. На сегодня данная платформа интегрирует 167 информационных систем и 800 видеокамер из главных общественных мест столицы. К началу 2018 года столичная администрация планирует открыть доступ к данным интеллектуальной платформы для общественного пользования.

По результатам официального визита делегации Мининфокома в Республику Корея были достигнуты договоренности по двустороннему сотрудничеству в рамках проекта «Безопасный город», развития электронного правительства, получения опыта и знаний в плане внедрения электронного правительства в Республике Корея и т.д. Кроме того, был решен вопрос распространения среди корейских ИТ-компаний и организаций информационных материалов об инвестиционном потенциале Узбекистана в области информационных технологий и деятельности Инновационного центра «Mirzo Ulugbek Innovation Center».

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