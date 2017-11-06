IUT и Академия вооруженных сил подписали соглашение в сфере образования и науки

Университет Инха в г. Ташкенте (IUT) и Академия вооруженных сил Узбекистана подписали соглашение в сфере образования и науки.

Документ подписали Ректор Университета Инха в г. Ташкенте Сарвар Бабаходжаев и начальник Академии Академия вооруженных сил Узбекистана Кабул Бердиев.

Целью соглашения является установление и развитие прямых связей между двумя учреждениями для создания условий эффективного взаимодействия в вопросах организации учебной, методической и научной работы, а также в других образовательных областях.

В частности, стороны намерены обмениваться опытом в организации учебно-методической и научной работы, проводить совместные учебно-методические и научно-практические мероприятия.

Учебные заведения также планируют обмениваться учебной, методической и научной литературой, дидактическими и информационно-аналитическими материалами, а также публикациями.

В рамках документа стороны будут обмениваться профессорско-преподавательским и научным составом для чтения лекций, проведение других видов занятий, повышение педагогического мастерства, реализации передовых технологий и методов обучения, освоение новейшей техники методики проведения исследований, оказание взаимной помощи в подготовке научных кадров.

IUT и Академия вооруженных сил Узбекистана будут проводит беседы, встречи и доклады по военно-патриотическому воспитанию молодежи, ознакомлению с реформами, проводимыми в области образования, науки и реформирования Вооруженных Сил Республики Узбекистана.

В ходе визита в IUT делегация Академии вооруженных сил Узбекистана ознакомилась с современными условиями, созданными в Университете для студентов и преподавателей.

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