Комплексный подход к обеспечению информационной безопасности

9 ноября в Ташкенте, в конференц-зале KIZILKUM GOLD Бизнес-центра «Пойтахт» состоится международная конференция на тему «Комплексный подход к обеспечению информационной безопасности».

Цель мероприятия – всестороннее обсуждение современных возможностей комплексного обеспечения информационной безопасности и эффективного противостояния участившимся в мировой практике случаям кибератак.

Участники: в заинтересованном диалоге по теме примут участие министерства, ведомства, банки Узбекистана и представители ведущих всемирно известных производителей программного обеспечения из России, Японии и США.

Представители госструктур, финансовой сферы и бизнеса Узбекистана ознакомятся с ведущими ИТ-решениями для обеспечения информационной безопасности, современными угрозами, трендами, тенденциями, путями устранения причин информационной безопасности.

Мероприятие проводится при участии Министерства по развитию информационный технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.

В Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах поставлены конкретные задачи по повышению конкурентоспособности национальной экономики за счет углубления структурных преобразований, модернизации и диверсификации её ведущих отраслей, предусматривающие, в том числе внедрение информационно-коммуникационных технологий в экономику, социальную сферу, системы управления.

Развитие ИКТ-сферы в Узбекистане правительством простимулировано введением различных льгот и преференций, важную роль в этом процессе сыграли меры по либерализации экономики и сферы финансов, валютного рынка, открытие свободной конвертации и др. Новый импульс развитию дало принятие в сентябре этого года Указа Президента Республики Узбекистан «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики», где определены приоритетные направления государственной экономической политики в области дальнейшей либерализации валютного рынка.

Данные поступательные процессы, необходимые и обоснованные, требуют от его участников предельной осторожности в плане сохранения и обеспечения информационной безопасности организации. Особое внимание уделяется ИБ банковского сектора. Отечественные Банки становятся все более открытыми для внешних связей, активнее ведется работа с пластиковыми картами и развитием сети банкоматов по выдаче наличных денежных средств. И в этой связи, на конференции представителям данной сферы были представлены детальные возможности комплексного подхода в обеспечении информационной безопасности.

Тема информационной безопасности сейчас становится наиболее актуальной не только для Узбекистана, но и для мирового ИТ-рынка в целом. Так, по информации компании IDC (International Data Corporation известна в мире, как международная исследовательская и консалтинговая компания, основанная в 1964 году и занимающаяся изучением мирового рынка информационных технологий и телекоммуникаций), атаки вирусов-шифровальщиков WannaCry только с начала этого года были зафиксированы в более 70 странах мира, а известным вирусом Petya/NotPetya в этом году в мире было заражено порядка 2 тысяч компаний. Не давно стало известно о новой масштабной кибератаке вируса-шифровальщика BadRabbit («Плохой кролик» – новый вирус является модификацией Petya), которой подверглись десятки компаний в Турции, Германии, России, Украине и др. страны. Угрозы информационной безопасности, коснувшиеся коммерческих и государственных организаций в странах по всему миру, показали неготовность и уязвимость ИТ-инфраструктуры многих компаний и банков к атакам киберпреступников.

Аналитики IDC утверждают, что к 2020 году 60% стран будут иметь опубликованную доктрину кибербезопасности, а уже в следующем году большинство крупнейших компаний мира перестроят архитектуры своих систем безопасности.

В этой связи в Узбекистане вопросы защищенности информационных систем становятся приоритетными, а грамотное и комплексное развитие информационной безопасности приобретает особую важность и актуальность.

Как обеспечить контроль инфраструктуры своего предприятия? Максимально быстро узнавать о проблемах и инцидентах? Как обнаружить или спрогнозировать «атаки/угрозы»? Как снизить затраты на обслуживание, но увеличить безопасность и повысить эффективность? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе международной конференции на тему «Комплексный подход к обеспечению информационной безопасности».

В рамках мероприятия:

презентации мировых вендоров,

разбор реальных кейсов из различных отраслей бизнеса,

онлайн доступ к тестированию представленных на мероприятии продуктов мировых вендоров,

индивидуальные консультации,

обмен передовым опытом и знаниями по эффективной защите от современных киберугроз.

Участники конференции смогут онлайн протестировать представленные в демонстрационной зоне образцы программного обеспечения, решающего вопросы информационной безопасности.

В заключительной сессии конференции: вопросы-ответы и подведение итогов.

Ожидаемый результат: состоявшаяся конференция поможет участникам актуализировать и перестроить архитектуры систем безопасности с учётом современных тенденций, скорректировать действующие программы по обеспечению информационной безопасности и выработать перспективную доктрину кибербезопасности в своём предприятии/организации.

Организатор конференции: Группа компаний NIHOL – один из ведущих отечественных системных интеграторов, поставщиков и разработчиков ключевых компонентов информационной инфраструктуры и сервисного обслуживания. Работая на ИТ-рынке Узбекистана с 1989 года, компании группы NIHOL направляют все свои силы для предоставления своим партнерам и клиентам самых передовых решений в области информационных технологий. ­­­­­­­­­­­­­­­­В Группе: NIHOL-KOMTEX (резидент Инновационного центра «Mirzo Ulugbek Innovation Center»), RIM-NIHOL, MERKURIY NIHOL, SANOAT KOMPUTER TIZIMLARI. Клиентами являются более 200 организаций и предприятий, в том числе органы власти и управления.

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