Предприятия Мининфоком участвуют в выставке достижений экономики Республики Узбекистан «Made in Uzbekistan»
6 ноября 2017
Рубрика: События.
Автор: Редакция журнала.
С 7 по 9 ноября т.г. в Центральном павильоне АО НВК «Узэкспоцентр» будет проходить выставка достижений экономики Республики Узбекистан «Made in Uzbekistan» (Сделано в Узбекистане) с участием отечественных производителей качественной и экспорт — ориентированной продукции всех промышленных отраслей.
Более 100 крупных компаний подтвердили свое участие. Данная выставка-ярмарка будет способствовать продвижению и презентации отечественных промышленных компаний, инновационных достижений, широкому ознакомлению посетителей и участников выставки с научно-производственным потенциалом республики, развитию свободных индустриально-экономических и специальных экономических зон республики, раскрытию экономического и инвестиционного потенциала, презентации широких возможностей для инвестиционных проектов.
Предприятия, входящие в структуру Мининфокома будут представлены разделом «Телекоммуникационные и информационные технологии». Производственные предприятия АК «Узбектелеком» также представят на выставке свою продукцию.
Разделы выставки:
— Автомобильная промышленность
— Легкая промышленность
— Энергетическая отрасль
— Электротехническая промышленность (бытовая техника и др.)
— Строительная индустрия
— Химическая промышленность
— Горно-металлургическая промышленность
— Кожаная и галантерейная продукция
— Фармацевтическая отрасль
— Пищевая промышленность
— Финансовые учреждения
— Телекоммуникационные и информационные технологии
— Товары народного потребления
— Мебельная промышленность
— Образование и др.
Напомним что,
Место проведения: АО НВК «Узэкспоцентр».Телефоны для справок: + (99871) 238-56-11/19/10/00.
Сайт: www.uzexpocentre.uz