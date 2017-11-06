Предприятия Мининфоком участвуют в выставке достижений экономики Республики Узбекистан «Made in Uzbekistan»

С 7 по 9 ноября т.г. в Центральном павильоне АО НВК «Узэкспоцентр» будет проходить выставка достижений экономики Республики Узбекистан «Made in Uzbekistan» (Сделано в Узбекистане) с участием отечественных производителей качественной и экспорт — ориентированной продукции всех промышленных отраслей.

Более 100 крупных компаний подтвердили свое участие. Данная выставка-ярмарка будет способствовать продвижению и презентации отечественных промышленных компаний, инновационных достижений, широкому ознакомлению посетителей и участников выставки с научно-производственным потенциалом республики, развитию свободных индустриально-экономических и специальных экономических зон республики, раскрытию экономического и инвестиционного потенциала, презентации широких возможностей для инвестиционных проектов.

Предприятия, входящие в структуру Мининфокома будут представлены разделом «Телекоммуникационные и информационные технологии». Производственные предприятия АК «Узбектелеком» также представят на выставке свою продукцию.

Разделы выставки:

— Автомобильная промышленность

— Легкая промышленность

— Энергетическая отрасль

— Электротехническая промышленность (бытовая техника и др.)

— Строительная индустрия

— Химическая промышленность

— Горно-металлургическая промышленность

— Кожаная и галантерейная продукция

— Фармацевтическая отрасль

— Пищевая промышленность

— Финансовые учреждения

— Телекоммуникационные и информационные технологии

— Товары народного потребления

— Мебельная промышленность

— Образование и др.

Напомним что,

Место проведения: АО НВК «Узэкспоцентр».Телефоны для справок: + (99871) 238-56-11/19/10/00.

Сайт: www.uzexpocentre.uz