Cisco представила первый в мире голосовой помощник с искусственным интеллектом для производственных совещаний

Голосовые помощники с искусственным интеллектом (ИИ) меняют наш образ жизни. Ими регулярно пользуются миллионы, чтобы узнать прогноз погоды,вовремя проснуться или найти дорогу в незнакомом городе. Но виртуальных помощников, которые могли бы пригодиться на работе, пока еще не было. Решение Cisco Spark Assistant— первый в мире голосовой помощник, предназначенный для организации корпоративных совещаний.

В отличие от голосовых помощников общего профиля, приложение CiscoSparkAssistantполностью сфокусировано на упрощении организации и проведения деловых встреч.

«В ближайшие годы в наши рабочие группы вольются совещательные боты с искусственным интеллектом. Тогда участники переговоров смогут отвлечься от организационной рутины, направив свои силы на решение креативных задач, — сказал Роуэн Троллоп (Rowan Trollope), старший вице-президент и генеральный менеджер Группы разработки приложений компании Cisco. — У наших партнеров появился невероятный шанс помочь заказчикам использовать преимущества этой революционной технологии».

Поэтапный выпуск приложения Cisco Spark Assistant начнется уже в начале следующего года. На первом этапе приложение с ограниченным функционалом получат ряд наших заказчиков.

Чем же сможет помочь Cisco Spark Assistant на первом этапе?

— Начать встречу, ничего не набирая на клавиатуре.

«Привет, Спарк. Подключайся к совещанию».

«Привет, Спарк. Я хочу начать совещание».

«Привет, Спарк. Давай начнем».

— Без проблем присоединиться к собственной переговорной или к переговорной ваших коллег.

«Привет, Спарк. Позвони в мою переговорную».

«Привет, Спарк. Позвони в личную переговорную Виктора».

«Привет, Спарк. Позвони в переговорную Михаила».

— Быстро соединиться с любым сотрудником организации, не шевельнув пальцем.

«Привет, Спарк. Позвони Светлане».

— Управлять оконечным устройством Cisco Spark, не вставая из-за стола.

«Привет, Спарк. Запиши это совещание».

«Привет, Спарк. Заканчивай встречу».

По результатам опытной эксплуатации Spark Assistant разовьет свои интеллектуальные способности. Через какое-то время он сможет делать существенно больше, например, вести список вопросов, готовить и рассылать резюме совещания, помогать планировать встречи и составлять расписания.

Мы понимаем, что для того, чтобы голосовые помощники приносили реальную пользу, все должно работать без сучка без задоринки: реакция должна быть молниеносной и точной. Мы сделали все, чтобы дело обстояло именно так.

В приложение Spark Assistant включены:

— технология машинного обучения компании Mind Meld, которую Cisco приобрела в этом году;

— технология распознавания речи;

— технология понимания естественного языка;

— технология формирования ответов на вопросы;

— система управления диалогом.

Первоначально решение Spark Assistant будет доступно для оконечных точек Cisco Spark Room, в том числе для новой модели CiscoSparkRoom 70. Через некоторое время помощник Spark Assistant не только научится выполнять больше задач, но и будет доступен для всех клиентов и аппаратных оконечных точек Cisco Spark.

Источник: пресс-релиз компании