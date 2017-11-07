Cisco представила первый в мире голосовой помощник с искусственным интеллектом для производственных совещаний
7 ноября 2017
Рубрика: Новости CISCO. Тэги: Cisco
Автор: Редакция журнала.
Голосовые помощники с искусственным интеллектом (ИИ) меняют наш образ жизни. Ими регулярно пользуются миллионы, чтобы узнать прогноз погоды,вовремя проснуться или найти дорогу в незнакомом городе. Но виртуальных помощников, которые могли бы пригодиться на работе, пока еще не было. Решение Cisco Spark Assistant— первый в мире голосовой помощник, предназначенный для организации корпоративных совещаний.
В отличие от голосовых помощников общего профиля, приложение CiscoSparkAssistantполностью сфокусировано на упрощении организации и проведения деловых встреч.
«В ближайшие годы в наши рабочие группы вольются совещательные боты с искусственным интеллектом. Тогда участники переговоров смогут отвлечься от организационной рутины, направив свои силы на решение креативных задач, — сказал Роуэн Троллоп (Rowan Trollope), старший вице-президент и генеральный менеджер Группы разработки приложений компании Cisco. — У наших партнеров появился невероятный шанс помочь заказчикам использовать преимущества этой революционной технологии».
Поэтапный выпуск приложения Cisco Spark Assistant начнется уже в начале следующего года. На первом этапе приложение с ограниченным функционалом получат ряд наших заказчиков.
Чем же сможет помочь Cisco Spark Assistant на первом этапе?
— Начать встречу, ничего не набирая на клавиатуре.
«Привет, Спарк. Подключайся к совещанию».
«Привет, Спарк. Я хочу начать совещание».
«Привет, Спарк. Давай начнем».
— Без проблем присоединиться к собственной переговорной или к переговорной ваших коллег.
«Привет, Спарк. Позвони в мою переговорную».
«Привет, Спарк. Позвони в личную переговорную Виктора».
«Привет, Спарк. Позвони в переговорную Михаила».
— Быстро соединиться с любым сотрудником организации, не шевельнув пальцем.
«Привет, Спарк. Позвони Светлане».
— Управлять оконечным устройством Cisco Spark, не вставая из-за стола.
«Привет, Спарк. Запиши это совещание».
«Привет, Спарк. Заканчивай встречу».
По результатам опытной эксплуатации Spark Assistant разовьет свои интеллектуальные способности. Через какое-то время он сможет делать существенно больше, например, вести список вопросов, готовить и рассылать резюме совещания, помогать планировать встречи и составлять расписания.
Мы понимаем, что для того, чтобы голосовые помощники приносили реальную пользу, все должно работать без сучка без задоринки: реакция должна быть молниеносной и точной. Мы сделали все, чтобы дело обстояло именно так.
В приложение Spark Assistant включены:
— технология машинного обучения компании Mind Meld, которую Cisco приобрела в этом году;
— технология распознавания речи;
— технология понимания естественного языка;
— технология формирования ответов на вопросы;
— система управления диалогом.
Первоначально решение Spark Assistant будет доступно для оконечных точек Cisco Spark Room, в том числе для новой модели CiscoSparkRoom 70. Через некоторое время помощник Spark Assistant не только научится выполнять больше задач, но и будет доступен для всех клиентов и аппаратных оконечных точек Cisco Spark.
Источник: пресс-релиз компании