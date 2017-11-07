Обсуждены вопросы использования ИКТ в развитии туристического сектора

Инновационный центр по поддержке разработки и внедрения информационных технологий «Mirzo Ulugbek Innovation Center» 7 ноября 2017 года провел семинар на тему: «Использование ИКТ в развитии туристического сектора».

В работе семинара приняли участие представители туристической индустрии и сферы информационных технологий, включая резидентов Центра.

Руководство Узбекистана определило развитие сферы туризма одним из приоритетных направлений. Для развития данной индустрии Президент Узбекистана своим постановлением ПП-3217 от 16 августа утвердил программу первоочередных мер по развитию туризма на 2018-2019 годы.

Сегодня мы не можем представить себе ни одной сферы деятельности без современных технологий. Информационные технологии также играют важную роль в развитии сферы туризма, так как современные технологии позволяют информировать потенциальных туристов о туристических продуктах и достопримечательностях страны, а также предоставлять различные онлайн услуги – бронирование билетов, гостиниц, ресторанов и получения других услуг.

Директор «Mirzo Ulugbek Innovation Center» Хуршид Султанов отметил: «Мы организовали данный семинар, чтобы познакомить представителей туристического и IT секторов с друг другом. Нетворкинг позволит им совместно создавать новые совместные IT продукты для туристического сектора, что в свою очередь позволит улучшить качество услуг предоставляемых туристам».

В ходе семинара участники ознакомились возможностями таких проектов как Hotspot.uz, MyTaxi, Workly и т.д. Также участникам был презентован интерактивный туристический сервис Uzbekistan Pass.

Представители туристических и IT компаний также получили возможность обсудить перспективные направления сотрудничества.

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