В Мининфоком состоялась встреча с представителем Microsoft

В Мининфоком состоялась встреча с генеральным директором Microsoft в странах СНГ Рональдом Бинкофски.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. В частности, внедрения государственного облачных технологий в госуправлении и дальнейшей реализации решений Microsoft для бизнеса и физических лиц, легализация программных продуктов Microsoft.

Также стороны обсудили сотрудничество в области образования, а именно организации системы обучения студентов и населения по использованию продуктов и сервисов Microsoft.

В рамках визита делегации Microsoft также проведен семинар, в котором высококвалифицированные эксперты из Европейского головного офиса Microsoft рассказали об опыте компании в построении электронного правительства. В частности, шла речь об архитектуре, подхода внедряемых систем, примерах из других стран, вариантах использования государственных дата-центров для реализации концепции электронного правительства и др.

О компании Microsoft

Основанная в 1975 году, корпорация Microsoft является мировым лидером в производстве программного обеспечения, предоставлении услуг и решений, которые помогают людям реализовать свой потенциал.

Корпорация Microsoft разрабатывает и выпускает широкий спектр устройств и услуг для корпоративных и индивидуальных пользователей, которые дают новые возможности людям по всему миру, на работе и дома. В число устройств и услуг входят настольные и сетевые операционные системы, серверные приложения для клиент-серверных сред, настольные бизнес-приложения и офисные приложения для пользователей, интерактивные программы и игры, средства для работы в сети интернет и инструменты разработки. Кроме того, Microsoft предлагает интерактивные (online) услуги, издает книги по компьютерной тематике, производит периферийное оборудование для компьютеров, занимается исследовательской деятельностью и разработкой новых компьютерных технологий. Microsoft работает в более чем в 190 странах. Продукты Microsoft переведены более чем на 45 языков и совместимы с большинством платформ персональных компьютеров.

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