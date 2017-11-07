В Намангане открылись «Электронные поликлиники»
7 ноября 2017
Рубрика: Новости.
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Во всех семейных поликлиниках Наманганского областного центра начали действовать «Электронные поликлиники».

Данная система, позволяющая совершенствовать работу сферы на уровне требований времени, внедрена при сотрудничестве центра «Узмединфо» при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан и областного управления здравоохранения в 13 поликлиниках Намангана. Они оснащены необходимыми информационно-коммуникационными технологиями, осуществлено подключение к локальной сети.

— Автоматизированная информационная система, работающая в режиме онлайн, первой среди областей была задействована в семейных поликлиниках Намангана, — говорит представитель центра «Узмединфо» Н.Сотволдиев. — Система «Электронная поликлиника» разработана в целях создания удобств для населения. В соответствии с программой все медицинские карты, открытые на жителей махаллей, которые обслуживают поликлиники, в форме международной классификации заболеваний внесены в электронную базу корпоративной системы Министерства здравоохранения. Иными словами, при необходимости получения медицинской помощи пациент, находясь в другой области или городе, может обращаться в любое учреждение их первичной медико-санитарной помощи. Его медицинская карта будет иметься в компьютерах всех семейных поликлиник страны.

— Данная система удобна во всех отношениях, — говорит главный специалист по ИКТ областного управления здравоохранения А.Хамиджонов. — Теперь пациентам не придется идти в поликлиники и стоять в очередях. Через интернет они могут узнать график работы нужного врача и записаться на прием.

Сведения о диагнозе, поставленном врачом в ходе приема, автоматически вносятся в базу отчетов. Через данную систему граждане могут выражать свою благодарность врачам и медсестрам, высказывать свои предложения и мнения касательно их деятельности. Еще один важный момент — анализ поступивших в «Электронную поликлинику» обращений, пожеланий, а также благодарности или жалобы помогут справедливо оценивать результаты деятельности врачей и средних медицинских работников.

На очередном этапе система «Электронная поликлиника» будет установлена в районных многопрофильных центральных поликлиниках. Затем ею будут охвачены сельские семейные поликлиники. Так, в ближайшие дни такие современные услуги будут предоставлены жителям Нарынского, Мингбулакского, Чартакского и Янгикурганского районов.

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