В Намангане открылись «Электронные поликлиники»

Во всех семейных поликлиниках Наманганского областного центра начали действовать «Электронные поликлиники».

Данная система, позволяющая совершенствовать работу сферы на уровне требований времени, внедрена при сотрудничестве центра «Узмединфо» при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан и областного управления здравоохранения в 13 поликлиниках Намангана. Они оснащены необходимыми информационно-коммуникационными технологиями, осуществлено подключение к локальной сети.

— Автоматизированная информационная система, работающая в режиме онлайн, первой среди областей была задействована в семейных поликлиниках Намангана, — говорит представитель центра «Узмединфо» Н.Сотволдиев. — Система «Электронная поликлиника» разработана в целях создания удобств для населения. В соответствии с программой все медицинские карты, открытые на жителей махаллей, которые обслуживают поликлиники, в форме международной классификации заболеваний внесены в электронную базу корпоративной системы Министерства здравоохранения. Иными словами, при необходимости получения медицинской помощи пациент, находясь в другой области или городе, может обращаться в любое учреждение их первичной медико-санитарной помощи. Его медицинская карта будет иметься в компьютерах всех семейных поликлиник страны.

— Данная система удобна во всех отношениях, — говорит главный специалист по ИКТ областного управления здравоохранения А.Хамиджонов. — Теперь пациентам не придется идти в поликлиники и стоять в очередях. Через интернет они могут узнать график работы нужного врача и записаться на прием.

Сведения о диагнозе, поставленном врачом в ходе приема, автоматически вносятся в базу отчетов. Через данную систему граждане могут выражать свою благодарность врачам и медсестрам, высказывать свои предложения и мнения касательно их деятельности. Еще один важный момент — анализ поступивших в «Электронную поликлинику» обращений, пожеланий, а также благодарности или жалобы помогут справедливо оценивать результаты деятельности врачей и средних медицинских работников.

На очередном этапе система «Электронная поликлиника» будет установлена в районных многопрофильных центральных поликлиниках. Затем ею будут охвачены сельские семейные поликлиники. Так, в ближайшие дни такие современные услуги будут предоставлены жителям Нарынского, Мингбулакского, Чартакского и Янгикурганского районов.

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