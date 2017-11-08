Производственные предприятия АК «Узбектелеком» приглашают посетить свои стенды на выставке «Made in Uzbekistan»

С 7 по 9 ноября т.г. в Центральном павильоне АО НВК «Узэкспоцентр» проходит выставка достижений экономики Республики Узбекистан «Made in Uzbekistan» (Сделано в Узбекистане). Сразу пять производственных предприятий АК «Узбектелеком» представляют свою продукцию в третьем павильоне АО НВК «Узэкспоцентр», и приглашают посетителей ознакомиться с производимым ими в Узбекистане оборудованием.

На выставке АК «Узбектелеком» представляет производственные предприятия: ООО Telecom Devices Pro, СП ООО Broadband Solutions), СП ООО Telecom Innovations), СП ООО ZTT TELEKOM и СП ООО SMART VISION.

В павильоне №3 АО НВК «Узэкспоцентр» на стендах этих совместных предприятий представлен широкий ассортимент телекоммуникационного оборудования для использования, как на сетях телекоммуникаций, так и для абонентского использования.

Продукция, производимая на совместных предприятиях с участием АК «Узбектелеком», широко востребована на телекоммуникационном рынке Узбекистана, как среди предприятий и организаций, так и среди частных пользователей. Это особенно важно в условиях широкомасштабной модернизации сетей телекоммуникаций Узбекистана.

ООО «Telecom Devices Pro» (Каталог продукции) было основано в 2012 году на территории СИЭЗ «Навои», Основной деятельностью предприятия является производство мобильных и стационарных телефонов стандарта CDMA-450, планшетных компьютеров.

ООО «Telecom Devices Pro» единственное предприятие в Центральной Азии специализированное на производстве устройств стандарта CDMA-450.

СП «Telecom Innovations» (Каталог продукции) , расположенное в СИЭЗ «Навои», производит ADSL-модемы и DSLAM-оборудование для абонентов и АТС АК «Узбектелеком», оптические концентраторы для абонентов и АТС АК «Узбектелеком», приемники цифрового телевидения «set-top-box», другое операторское и абонентское оборудование.

СП «Telecom Innovations» производит ADSL-модемы и DSLAM оборудование для абонентов и АТС АК «Узбектелеком».

Совместное предприятие «BROADBAND SOLUTIONS»( Каталог продукции) занимается производством самого современного телекоммуникационного оборудования (активные элементы для построения оптической сети xPON)».

СП «BROADBAND SOLUTIONS» было создано в рамках проекта: «Организация производства телекоммуникационного оборудования (активные элементы для построения оптической сети)» с участием иностранного инвестора – компании Huawei (КНР) и АК «Узбектелеком».

На производственных линиях «BROADBAND SOLUTIONS» ведется производство оборудования OLT (станционное оборудование), MXU (уличное распределительное оборудование), ONT (абонентский терминал) для построения сетей xPON.

СП ООО «ZTT TELEKOM» (Каталог продукции) было создано «Организация производства телекоммуникационного оборудования (пассивные элементы для построения оптической сети)» с участием иностранного инвестора – компании «ZTT» (КНР) и АК «Узбектелеком».

На производственных линиях СП ООО «ZTT TELEKOM производятся:

монтажные расходные материалы из волоконно-оптического кабеля для построения оптической сети доступа с различными коннекторами (пигтейлы, патчкорды);

внешние телекоммуникационные распределительные шкафы оптического кабеля для построения оптической сети доступа с различной ёмкости.

СП «SMART VISION» (Каталог продукции) было создано в рамках проекта «Организация производства IP и видеотелефонов» с участием ZTE и АК «Узбектелеком».

На производственных линиях СП«SMART VISION» ведется производство IP телефонов и видеотелефонов для пользователей сетей xPON.

Все три совместных предприятия зарегистрированные в СИЗ «Джизак», имеют положенные по закону льготы и преференции и получили сертификаты соответствия на весь перечень производимой продукции.

Совместные производственные предприятия АК «Узбектелеком» сегодня активно продвигают свою продукцию на ярмарках, отраслевых биржах и международных выставках в целях продвижения своей продукции, как на отечественном рынке, так и на экспорт.

Источник