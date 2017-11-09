Экскурсия на Ташкентскую телебашню!
9 ноября 2017
Рубрика: События.
Автор: Редакция журнала.
В дни осенних каникул АК «Узбектелеком» была организована экскурсия для детей сотрудников компании на «Ташкентскую телебашню», с целью ознакомления с информацией о развитии отрасли связи, телевидения, радиовещания среди подрастающего поколения.
Сотрудники «Ташкентской телебашни» рассказали об истории создания телебашни.
Дети также ознакомились с макетами башен стран мира, входящих во Всемирную федерацию великих башен. Особый интерес у детей вызвало фойе телебашни, которое украшает мозаичное панно в стиле флорентийской и римской мозаики, выполненное из полудрагоценных камней и мрамора.
На смотровой площадке, которая расположена на высоте 100 метров, дети смогли увидеть панорамные виды столицы Узбекистана – прекрасного города Ташкента.
Во время экскурсии сотрудники «Ташкентской телебашни» ответили детям на интересующие их вопросы.