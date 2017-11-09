ESET представляет обзор киберугроз октября по Узбекистану

ESET представляет отчет об активности вредоносного ПО в Узбекистане в октябре 2017 года, составленный с помощью облачной системы ESET LiveGrid.

24 октября российские СМИ, а также украинские организации подверглись атаке шифратора Diskcoder.D (Bad Rabbit). Система телеметрии ESET зафиксировала сотни атак вредоносной программы. Большинство срабатываний антивирусных продуктов ESET пришлось на Россию и Украину, затронуты также Турция, Болгария и некоторые другие страны. В Узбекистане массового заражения Diskcoder.D не отмечено.

По данным вирусной лаборатории ESET, Diskcoder.D – модифицированная версия шифратора, известного как Petya/NotPetya. Для его распространения злоумышленники скомпрометировали популярные сайты, внедрив в них вредоносный JavaScript. Заразив одну рабочую станцию в организации, шифратор может распространяться внутри сети через протокол SMB.

Антивирусные продукты ESET блокируют угрозу современными эвристическими и облачными технологиями защиты. Угроза добавлена в базы данных вирусных сигнатур с обновлением 16295.

В октябре отмечено снижение активности почти всех вредоносных программ, входящих в рейтинг киберугроз по Узбекистану. Первую строку рейтинга по-прежнему занимает вирус LNK/Agent.EI, который распространяется в системе после запуска, заражая файлы и папки. Зафиксирован рост активности вредоносной программы Win32/Injector.DRGL из семейства троянов, предназначенных для выполнения в зараженной системе команд атакующего.

В октябре 17,15% пользователей ESET NOD32 из Узбекистана столкнулись с попыткой заражения их компьютеров вредоносным ПО.

ESET рекомендует игнорировать подозрительные сайты и ссылки, регулярно обновлять операционную систему и другие программные продукты, а также защитить ПК и мобильные устройства современным антивирусным ПО.

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