IUT и Curtin University будут проводить совместные исследования

Университет Инха в г. Ташкенте (IUT) и Curtin University (Австралия) договорились наладить сотрудничество в развитии образования и исследований в области информационных технологий.

IUT и Curtin University подписали меморандум о взаимопонимании для развития сотрудничества в развитии исследований в области информационных технологий.

Ректор Университета Инха в г. Ташкенте Сарвар Бабаходжаев отметил: «Мы рады сотрудничеству с одним из ведущих университетов Австралии. В соответствии с документом университеты намерены проводить совместные исследования, тренинги и проекты развития».

Также стороны планируют организовать обмен студентами и преподавателями для прохождения обучения. В частности, студенты Университета Инха в г. Ташкенте получат возможность обучаться в магистратуре и докторантуре Curtin University, сказал Сарвар Бабаходжаев. В частности, стороны намерены открыть программу магистратуры по схеме «1+1», то есть студенты один год будут обучаться в IUT и один год в Curtin University.

Одним из важных направлений сотрудничества между IUT и Curtin University станет проведение совместных исследований в таких направлениях как вычислительная физика, ядерная астрофизика, компьютерные науки и информационные технологии, и т.д., подчеркнул Ректор IUT.

Университет Инха в г. Ташкенте в рамках сотрудничества с австралийским университетом будет приглашать профессоров Curtin University для преподавания.

В настоящий время Университет Инха в г. Ташкенте ведет работу по созданию Международного инновационного центра по физико-техническим исследованиям. Данный центр должен стать ключевой платформой для реализации различных проектов совместно с Curtin University и другими ведущими университетами мира.

Curtin University является одним из ведущих вузов Австралии. Университет имеет свои филиалы в трех городах Австралии, а также в Сингапуре, ОАЭ и в Малайзии. На сегодняшний день в университете обучаются более 58 тыс. студентов по таким направлениям, как информационные технологии, гуманитарные, медицинские и по другим направлениям. Около 40% студентов являются иностранцами.

Curtin University вошел в различные рейтинги мировых университетов. В частности, австралийский университет входит 1% лучших вузов мира по версии Academic Ranking of World Universities 2017. Университет установил партнерские отношения с более 20 учебными заведениями мира.

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