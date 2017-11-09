К 100-летию со дня рождения Шарафа Рашидова

6 ноября 2017 года в АО «Узбекистон почтаси» проведено духовно-просветительское мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения Шарафа Рашидова – выдающегося государственного и политического деятеля, известного писателя Узбекистана.

В мероприятии принял участие и выступил Саъдулло Мухамадкулов, долгое время проработавший бок о бок с Ш.Рашидовым и опубликовавший ряд материалов о его жизни и деятельности.

Докладчик особо отметил, что Постановление Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева от 27 марта с.г. «О праздновании 100-летия со дня рождения выдающегося политического деятеля и писателя Шарафа Рашидова» нашло широкий положительный отклик в сердце нашего народа.

Это связано с тем, что Ш.Рашидов возглавил нашу республику в чрезвычайно сложные и тяжелые годы, самоотверженно трудился во имя ее развития. Именно этим он завоевал народную любовь, а таких своих сыновей великодушный узбекский народ высоко чтит и хранит вечно в своей памяти.

Ш.Рашидов был любим народом и как выдающийся писатель, воспевающий в бессмертных произведениях трудолюбивый народ и преданных Родине людей – основных героев его книг.

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