Миллионный абонент зарегистрирован в сети UZMOBILE GSM

Национальный оператор мобильной связи Узбекистана UZMOBILEпровёл уникальную праздничную акцию «Миллионный абонент». 9 ноября на глазах у широкой общественности и представителей СМИ к сети UZMOBILE стандарта GSM подключился миллионный абонент. Кто это будет – он или она, студент или домохозяйка, молодая девушка или почтенный «устоз», оставалось загадкой до последнего момента.

Ровно в 11-00 по Ташкентскому времени в офис продаж UZMOBILE вошёл молодой человек и попросил подключить его к сети UZMOBILE GSM. Именно он стал символическим миллионным абонентом сети UZMOBILE стандарта GSM — Шавкатжон Акмалдинов, студент первого курса Ташкентского архитектурно-строительного института. Он приехал в Ташкент на учебу из Ферганской области.

Коммерческий директор UZMOBILE Исламов Жавлон Расулович вручил ему сертификат Миллионного абонента UZMOBILE GSM и сертификат на бесплатное подключение «красивого номера» и бесплатный интернет-пакет.

Трудно поверить, что только 15 апреля 2015 года была введена в коммерческую эксплуатацию сеть стандарта GSM филиала «UZMOBILE» АК «Узбектелеком» в Ташкенте и столичном регионе. И вот теперь только в сетях UZMOBILE GSM и UZMOBILE CDMA-450 уже обслуживается более 1 миллиона абонентов.

«Нами непрерывно ведется построение и расширение сети UZMOBILE GSM. Развитие осуществляется поэтапно по всему Узбекистану с внедрением технологий 2G/3G и 4G. Уже сейчас сеть 4G доступна во всех областных и районных центрах республики. Идет активный рост числа торговых представителей, офисов продаж и обслуживания компании по всей республике. – комментирует директор UZMOBILE Владимир Владимирович Кравченко. – Удобные и доступные тарифные планы, высокое качество услуг и удобство в обслуживании, привело к тому, что сегодня к сети UZMOBILE подключились более миллиона абонентов по всей стране. Тысячи новых пользователей подключается к нашей сети каждый день. Мы благодарны абонентам за то, что выбрали нас в качестве своего оператора мобильной связи!».

Миллионный абонент это одно из достижений филиала «UZMOBILE». Наряду с этим, согласно результатам исследований среди операторов сети стандарта GSM в г. Ташкенте UZMOBILE показал наилучшие результаты качества голосовых сервисов и удостоился звания оператора, обеспечивающего своих абонентов наилучшим качеством голосовых сервисов и сервисов передачи данных на территории г. Ташкент.

В 2016 году филиал «UZMOBILE» для своих абонентов объединил общение внутри сетей стандартов связи GSM и CDMA. Также UZMOBILE активно внедряет и расширяет услуги международного автоматического роуминга со всеми странами мира, и сейчас услуга «Роуминг» доступна в более чем в 65 странах мира.

В рамках подписанного Меморандума о сотрудничестве с Центром развития системы «Электронное правительство» введена специальная услуга «Общение с народом», которая позволяет абонентам получать бесплатный доступ на 80 веб-сайтах государственных ведомств.