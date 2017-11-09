Университет Инха занял 8 место среди вузов Южной Кореи

Университет Инха поднялся с 10 на 8 место в престижном рейтинге университетов Республики Корея по версии издания Joongang Daily среди 189 вузов Южной Кореи.

Для вузов Кореи данный рейтинг считается наиболее важным, чем все другие международные рейтинги, поэтому корейские вузы делают упор именно на поднятии уровня на данном рейтинге.

Издание Joongang Daily ежегодно в течение 24 лет публикует рейтинг высших учебных заведений Республики Корея. Рейтинг создан на основе оценки деятельности вузов по таким критериям как исследования, образование, уровень найма студентов вуза, фонд, и т.д.

В новом рейтинге издания Joongang Daily Университет Инха в Республике Корея занял 8 место с 182 баллами. В прошлом году университет занимал 10 место с 177 баллами.

Отметим, что с 2014 года Университет Инха в Республике Корея ежегодно улучшает свой рейтинг. В 2014 году вуз находился на 14 месте в рейтинге университет издания Joongang Daily. Через год университет занимал 13 место и в прошлом году – 10 место.

В новом рейтинге по многим критериям Университет Инха вошел в лучшую десятку или расположился близко к первой десятке. В частности, вуз занял третье место по критерию «Успеваемость студентов», шестое место по критериям «Университет, рекомендованный для найма сотрудников по научному направлению» и «Лучший университет для обучения после школы».

Напомним, что Университет Инха в Республике Корея предлагает высококачественное высшее образование и в Узбекистане. В 2014 году в Ташкенте открыт Университет Инха в г. Ташкенте (IUT).

Сегодня IUT предлагает учебные программы по таким направлениям как «Компьютерный и программный инжиниринг» и «Логистика» для молодежи из Узбекистана.

Ректор IUT Сарвар Бабаходжаев прокомментировал: «От имени команды Университета Инха в г. Ташкенте я поздравляю Университетом Инха в Республике Корея с этим достижением. Рейтинг университета показывает, что наши партнеры предлагают высшее образование высокого качества и исследовательские программы».

«Учебная программа IUT полностью основана на учебной программе Университета Инха в Южной Корее. Университет Инха в Республике Корея контролируют весь учебный процесс в IUT для обеспечения качество обучения», — добавил он.

«Опытные иностранные и местные профессора с большим багажом знаний делятся со своим знаниями и опытом с молодежи Узбекистана», — сказал Ректор IUT.

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