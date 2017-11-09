В Андижанской области проведён “День открытых дверей” с участием мобильных операторов

17 октября в территориальном подразделении Андижанской области Государственной инспекции по надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий проведено мероприятие “День открытых дверей” с участием субъектов предпринимательства, предоставляющих услуги мобильной связи в Андижанской области.

На данном мероприятии обсуждались требования государственного стандарта O’zDSt 3207:2017 “Сети телекоммуникаций. Нормы и методы оценки качества услуг сотовых сетей мобильной связи”, а также часто встречаемые нарушения в ходе проверки хозяйствующих субъектов, кроме того способы решения нарушений и проблем, имеющих место в расширении зоны покрытия мобильной связи данных субъектов.

На основе предоставленной информации и высказанных мнений принято решение о строгом соблюдении в осуществляемой деятельности хозяйствующими субъектами требований принятых норм и подзаконных актов.

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