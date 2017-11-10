«Электронные поликлиники» в Бухаре

Теперь проживающие в Бухаре граждане могут, не выходя из дома, через Интернет записаться на прием к врачу в своей районной поликлинике.

Это стало возможным благодаря внедрению в учреждениях системы первичной медико-санитарной помощи современных информационно-коммуникационных технологий.

В результате широкомасштабных реформ, осуществляемых в системе здравоохранения нашей страны, все более укрепляется материально-техническая база ее звеньев, широко внедряются современные методы профилактики и лечения.

Важным руководством к действию в этом служит постановление Президента нашей страны «О мерах по совершенствованию организации деятельности учреждений первичной медико-санитарной помощи Республики Узбекистан» от 29 марта текущего года.

В рамках исполнения данного документа в Бухаре 10 семейных поликлиник и городское медицинское объединение подключены к автоматизированной информационной системе «Электронная поликлиника». Данные учреждения в рамках проекта «Здоровье-3» обеспечены 46 современными компьютерами и более 20 телевизорами, выполняющими функцию электронного монитора. Данные «Электронные поликлиники» через автоматизированную информационную систему подсоединились к сетям вышестоящих органов здравоохранения.

— В деятельности «Электронной поликлиники» важное значение имеет база данных о населении, которое обслуживает поликлиника, — сказала главный врач семейной поликлиники №4 Бухары Х.Тухтаева. — Поэтому создается электронная база данных о проживающем на территории населении, включающая сведения о возрасте, месте проживания, состоянии здоровья, истории болезни, результатах медицинского осмотра, назначенных врачом лекарствах, вакцинации детей и другую важную информацию. Благодаря этому не будет нужды в действующих медицинских карточках, будет устранена излишняя бумажная волокита.

Источник