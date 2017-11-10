Построение и управление современным корпоративным Центром обработки данных от IBM

9 ноября в Музее истории связи Узбекистана состоялся семинар на тему «Построение и управление современным корпоративным Центром обработки данных от IBM» c IBM России.

С докладом выступили Александр Дмитриев ведущий системный архитектор IBM в России и Виталий Драченко руководитель лаборатории внедрения IBM в России (консультант по индустриальным решениям). Также на мероприятии участвовали специалисты Центра UZINFOCOM, ЦРСЭП, АК «UZTELECOM», ЦОИБ, ТУИТ, Университета Инха в Ташкенте и представители Мининфоком.

На семинаре были обсуждены следующие вопросы:

Практика планирования катастрофоустойчивых решений при построении Коллективных Центров Обработки Данных;

Использование IBM «Lab services» при практическом построении Коллективных Центров Обработки Данных;

Опыт компании IBM в построении коллективных ЦОД.

Под Центром обработки данных (ЦОД) понимается отказоустойчивая комплексная централизованная система, обеспечивающая автоматизацию бизнес-процессов предприятия с высоким уровнем производительности и качества предоставляемых сервисов.

Преимущества ЦОД:

предоставление отказоустойчивых сервисов в режиме 24х7 за счет резервирования ключевых компонентов, повышения эффективности и надежности эксплуатации вычислительных ресурсов, управляемости, высокого уровня защиты информационных систем компании, применения инновационных технологий виртуализации и консолидации вычислительных ресурсов и сервисов;

обеспечение эффективной работы приложений, которые оптимизируют расходы и дают возможность повысить доходы компании (системы управления корпоративными ресурсами – ERP, CRM, системы документооборота, электронной почты, управления проектами, аналитические приложения и др.);

централизованное управление и учет ресурсов, позволяющие оперативно управлять, выявлять и устранять угрозы за счет консолидации систем управления;

сокращение расходов на поддержку информационных систем, позволяющее оптимизировать ИТ-бюджет за счет более эффективного использования вычислительных ресурсов и централизации управления.

В ходе семинара были обсуждены вопросы касающиеся технического, функционального и конструктивного подхода построении ЦОД в Узбекистане.

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