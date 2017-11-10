Специальная программа для зарубежных экспертов и преподавателей по развитию учебных заведений при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан

Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан призывает проживающих

за рубежом высококвалифицированных специалистов и преподавателей, присоединиться к усилиям по развитию Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада Аль-Хорезми, университета ИНХА в Ташкенте и специализированной школы имени Мухаммада Аль-Хорезми.

Министерство ищет высококвалифицированных соотечественников, находящихся за границей и желающих вернуться на родину. Официально объявлено, что со стороны министерства создадутся все необходимые условия для: обладателей PhD, опытных менеджеров, научных издателей и других экспертов сферы образования.

При этом если у вас есть желание преподавать, заниматься исследованиями и внести свой вклад в развитие республики, управляя процессом реформ в учебных заведениях сферы ИКТ, тогда мы приглашаем вас в Узбекистан и готовы предоставить следующее:

1)Высокооплачиваемая зарплата;

2)Постоянная прописка в г.Ташкенте;

3)Финансирование исследовательских проектов;

4)Специальная программа ипотеки и другие бонусы (в зависимости от вашей результативности).

Если вы заинтересованы в данной программе, пожалуйста, отправьте свое резюме на адрес HR@mitc.uz.