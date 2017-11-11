Представление данных по внешнеторговым контрактам в ЕЭИСВО переводится на My2.gov.uz

Интерактивная услуга для юридических лиц по представлению данных по внешнеторговым контрактам в Единую электронную информационную систему внешнеторговых операций (ЕЭИСВО) стала доступной в новой версии Единого портала интерактивных государственных услуг My2.gov.uz (ЕПИГУ 2.0).

Согласно постановлению Президента Республики, Узбекистан «О мерах по дальнейшей либерализации внешнеторговой деятельности и поддержке субъектов предпринимательства», с 20 ноября 2017 года данная услуга будет оказываться только на ЕПИГУ 2.0.

Представление данных по внешнеторговым контрактам осуществляется субъектами предпринимательства самостоятельно путем загрузки файла с данными по контракту, сформированного с использованием электронной цифровой подписи. Процесс регулируется постановлением Кабинета Министров от 21.07.2014 года №199 «О дополнительных мерах по совершенствованию мониторинга внешнеторговых операций в Республике Узбекистан».

К настоящему времени по услуге представления данных по внешнеторговым контрактам в ЕИСВО на ЕПИГУ поступило более 706 тысяч заявок, более 370 тысяч из них были внесены в систему.

Как получить услугу представления данных по внешнеторговым контрактам в ЕЭИСВО

Зарегистрироваться в системе id.gov.uz как физическое лицо, затем в кабинете пользователя добавить юридическое лицо.

После регистрации на id.gov.uz авторизоваться на My2.gov.uz как юридическое лицо.

Выбрать услугу в группе услуг «Таможня».

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