Huawei представила шесть революционных решений на базе платформы HUAWEI CLOUD

В ходе конференции HUAWEI CONNECT 2017 Джой Хуан (Joy Huang), вице-президент Huawei IT Product Line, в своей программной речи «All Connected, All Cloud, All Intelligent» представил шесть революционных решений, призванных помочь предприятиям в цифровой трансформации.

В этот список вошли разработки в области программного и аппаратного обеспечения данных, подключения, архитектуры и гибридного облака. Кроме того, Huawei поделилась успешными наработками, полученными в процессе сотрудничества с Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) и Dongfeng Peugeot Citroen Automobile Company Ltd. в области цифровой трансформации.

«Цифровая трансформация в различных отраслях позволит людям жить в интеллектуальном мире, и разработка новых технологий поможет приблизить это будущее, — говорит Джой Хуан. — Разработка и внедрение новых технологий будут все чаще происходить в облаке, соответственно, облако должно быть универсальным и производительным. Huawei Cloud будет способствовать созданию интеллектуального мира, постоянно представляя новые технологии и возможности и тем самым помогая клиентам добиться успеха в процессе цифровой трансформации».

В ходе конференции HUAWEI CONNECT 2017 были представлены шесть революционных решений на базе Huawei Cloud:

Новинки в аппаратном обеспечении: Atlas, новая интеллектуальная облачная аппаратная платформа нового поколения. В сценариях с применением открытого облака, искусственного интеллекта (AI) и высокопроизводительных вычислений (HPC) Atlas объединяет ресурсы графических процессоров (GPU), жестких дисков (HDD) и твердотельных накопителей (SSD), используя разные источники и интеллектуальное управление. Платформа предоставляет ресурсы аппаратного обеспечения «по запросу», а логические серверы могут быть запущены за несколько секунд, что обеспечивает быстрый ввод в эксплуатацию.

Новинки в программном обеспечении: Huawei DevCloud обеспечивает работу инструментов, средств и процессов на платформе Huawei Cloud.

Новинки в области данных: корпоративные аналитические (IE) сервисы Huawei Cloud помогают предприятиям усовершенствовать обработку и использование данных для создания интеллектуального мира. Huawei Cloud предоставляет не только платформенные сервисы, такие как технология глубокого обучения (deep learning) и анализ и поиск графов (graph analysis), но и сервисы на базе искусственного интеллекта, такие как тегирование изображений (image tagging), интеллектуальный аудит (intelligent audits), перестроение графов (graph rebuilding), автоматическая обработка таможенных деклараций с использованием технологии электронного распознавания буквенно-цифровых знаков (OCR) и другие. Huawei представила три безопасных и надежных сервиса распределенных баз данных на платформе Huawei Cloud, включая распределенное хранилище данных предприятия на базе технологии оперативной аналитической обработки данных LibrA, распределенную корпоративную базу данных на базе технологии обработки транзакций в режиме реального времени (OLTP) Derecho и распределенную MySQL-базу данных Taurus.

Новинки в области подключения: IoT-платформа Huawei Cloud Internet of Things — комплексная платформа, включающая инструменты управления SIM-картами и устройствами. Платформа предоставляет широкий спектр отраслевых пакетов и шаблонов для оптимального подбора сценариев использования интернета вещей и интернета транспортных средств.

Новинки в области архитектуры: решение FusionCloud Stack для корпоративных центров обработки данных и надежные корпоративные сервисы для хранения. Если сеть, обеспечивающая подключение к общедоступному облаку, прекра­щает работать, локальная система продолжает обслуживание предприятия. Это решение обеспечивает поддержание качества обслуживания пользователей общедоступного облака, безопасность данных, низкое значение задержки и отсутствие локального технического обслуживания, что помогает безопасно переносить в облако критически важные для бизнеса сервисы.

Новинки в области гибридного облака: решение в области гибридного облака FusionBridge работает на базе облачной платформы OpenStack c революционной архитектурой injection cascading architecture, которая применяется для внедрения однородного или неоднородного гибридного облака. Это решение предоставляет единый межоблачный каталог сервисов для защиты дифференциации при использовании нескольких облачных платформ. Благодаря недифференцированному межоблачному сервису передачи изображений на базе технологии HyperContainer, межоблачной автоматизации наложенной сети (cross-cloud Overlay network automation) и единому сервису внедрения vAPP, решение с легкостью обеспечивает межоблачное распределенное развертывание и расширение клиентских сервисов «по запросу». FusionBridge также располагает графическим интерфейсом пользователя (GUI) или порталом техниче­ской поддержки и обслуживания (O&M), что помогает клиентам снизить рабочую нагрузку и упростить процесс меж­облачного управления.

«Наука и технология выступают сегодня основными производительными силами, и ICBC подчеркивает значение технических инноваций для построения «умного» банка, ориентированного в будущее, и мы открываем лаборатории для разработки новых технологий, — говорит Ван Сяопин (Wang Xiaoping), научный сотрудник Центра разработки программного обеспечения ICBC. — Huawei как один из наших ключевых партнеров оказывает нам большую поддержку в разработке нашей платформы «больших данных» следу­ющего поколения. Они будут полезны многочисленным подразделениям предприятия, которые отвечают за потребительский маркетинг, управление рисками, клиент­ское обслуживание и оперативное управление».

Тан Тэн (Tang Teng), вице-президент по планированию выпуска продукции Dongfeng Peugeot Citroen Automobile Company Ltd., представил новую стратегию 5A+ и структуру ключевых сервисов при переходе к сервисам перевозки пассажиров. К 2020 году компания Dongfeng Peugeot Citroen Automobile будет работать с ведущими партнерами в области ИКТ и Интернета с целью запуска различных сервисов перевозки пассажиров (mobility services), таких как сервис совместного проезда на базе социальных сетей (social ride sharing), сервис совместного пользования прокатным автомобилем (car sharing) и информационно-развлекательных программ, а также сервис управления транспортным парком. Кроме того, планируется создание интегрированной IoV-платформы на базе информационно-коммуникационных технологий.

Huawei обладает 10-летним опытом в сфере облачных вычислений и растет вместе со своими клиентами благодаря непрерывному технологическому прогрессу. С момента создания подразделения Cloud BU в марте 2017 года база пользователей облачных сервисов Huawei выросла на 238%. Подразделением было выпущено 40 новых облачных сервисов, в том числе сервис хранилища данных, передовой DDoS-сервис и CDN-сервис. Общее количество облачных сервисов компании Huawei в настоящий момент достигает 85. Кроме того, свыше 4,5 тысячи новых функций было внедрено на платформе Huawei Cloud. В настоящий момент 197 компаний из списка Fortune Global 500 и 45 предприятий из сотни лучших выбрали компанию Huawei своим партнером в деле цифровой трансформации.

Конференция HUAWEI CONNECT, ключевое мероприятие компании Huawei для мировой отрасли инфокоммуникационных технологий, проходила в Шанхаe с 5 по 7 сентября 2017 г. Тема мероприятия в этом году — «Растем вместе с облаком» (Grow with the Cloud).

