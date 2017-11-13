«Mirzo Ulugbek Innovation Center» подписал трехсторонний меморандум со структурами KAIST

Инновационный центр по поддержке разработки и внедрения информационных технологий «Mirzo Ulugbek Innovation Center» 13 ноября 2017 года подписал трехсторонний меморандум о взаимопонимании с Центром глобальной коммерциализаций (Global Commercialization Centre, GCC) и Глобальной программой IT технологий (ITTP) Корейского передового института науки и техники (KAIST).

Документ подписали директор «Mirzo Ulugbek Innovation Center» Хуршид Султанов, директор KAIST GCC профессор Чой Мун-ки и директор KAIST ITTP профессор Жае Жеун Ро.

Меморандум направлен на установление общих рамок для налаживания технического сотрудничества между сторонами.

В рамках документа стороны планируют развивать техническое сотрудничество между Узбекистаном и Южной Кореей для продвижения передачи глобальных технологий и коммерциализации.

«Mirzo Ulugbek Innovation Center» и ITTP намерены проводить различные опросы для выявления технологических нужд.

Одним из направлений взаимодействия станет выявление и продвижение перспективных технологий, которые смогут внести вклад в развитие экономик двух стран.

Стороны планируют развивать бизнес модели по коммерциализации технологий и поддержки участия компаний и агентств в реализации совместных проектов в Узбекистане и Южной Кореи.

В рамках сотрудничества стороны договорились проводить различные конференции, форумы и семинары по развитию и коммерциализации новых технологий.

Директор «Mirzo Ulugbek Innovation Center» Хуршид Султанов отметил: «Мы рады установлению партнерских отношений с KAIST GCC и KAIST ITTP. KAIST GCC имеет большой опыт внедрения корейских технологий в различных частях мира, а KAIST ITTP готовит будущих лидеров в сфере информационных технологий. Надеюсь, что наше сотрудничество будет вносить вклад развитию сотрудничества между Узбекистаном и Южной Кореи, а также экономики двух стран».

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