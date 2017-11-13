Организаторы Хакатона Open Data Challenge начали прием заявок от участников

Конкурс по разработке приложений, сервисов и решений по визуализации на основе открытых данных Open Data Challenge с 10 ноября 2017 года начал принимать заявки от участников.

Хакатон Open Data Challenge организуется с целью популяризации идеи открытых данных в Узбекистане и привлечения внимания разработчиков и широкой общественности к этой сравнительно новой для Узбекистана области знаний.

Задача Хакатона – создание общедоступных социально значимых или инновационных приложений и сервисов на основе открытых данных, доступных на Портале открытых данных (data.gov.uz) и официальных веб-сайтах государственных органов Узбекистана, а также данных предоставленных частным сектором.

Конкурс организован Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, Университетом Инха в г. Ташкенте, Представительством Программы развития ООН в Узбекистане, Посольством Великобритании в Узбекистане, Союзом молодежи Узбекистана, Центром развития системы «Электронное правительство» и Центром «Узинфоком».

Участники, желающие принять участие в конкурсе Open Data Challenge, должны пройти регистрацию до 24 ноября 2017 года на сайте: https://data.gov.uz/ru/hackathon/register.

Основные мероприятия Хакатона пройдут с 30 ноября по 3 декабря 2017 года в Университете Инха в г. Ташкенте. 30 ноября и 1 декабря 2017 года участники Хакатона примут участие в тренингах и мастер-классах, которые будут проведены гостями конкурса.

2 и 3 декабря участники на базе полученных знаний на тренингах и рекомендаций менторов будут разрабатывать новые общественно-полезные проекты на базе открытых данных. Жюри конкурса оценят работы участников и опередят победителей по трем номинациям:

Лучший социальный проект на основе открытых данных (мобильное или веб-приложение, сервис, расширение, бот для мессенджеров или социальных сетей, устройства для сбора, обработки и представления данных);

Лучший бизнес проект на основе открытых данных (мобильное или веб-приложение, сервис, расширение, бот для мессенджеров или социальных сетей, устройства для сбора, обработки и представления данных);

Самый инновационный проект хакатона.

По первой и второй номинациям будут определяться победители в индивидуальном и командном зачетах. Самый инновационный проект присуждается членами жюри наиболее новаторским решениям.

Церемония награждения победителей и призеров Хакатона состоится 16 декабря 2017 года.

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