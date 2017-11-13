Зарегистрирована база данных предназначенная для предоставления информационных и аналитических сведений о флоре Бухарского оазиса

База данных о флоре Бухарского оазиса может быть использована Государственным комитетом по охране природы, при подготовке нового издания Красной книги и «Флоры Узбекистана», а также Министерством высшего и среднего образования для подготовки научно-педагогических кадров и научных исследований.

Данная база данных включает подробное описание растений Бухарского оазиса, научные названия растений на узбекском и русском языках, географическое распространение и жизненные формы видов, информацию о редких видах, занесённых в Красную книгу Республики Узбекистан, а также эндемичных видах фотографии видов, полученных из природы или из гербарных образцов.

Специалистам Бухарского государственного университета Эсанову Хусниддину и Хамроеву Алишеру на разработанную базы данных выдана свидетельство № BGU 00348.

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