Авиабилеты онлайн по международным банковским картам

Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» совместно с НБУ ВЭД Республики Узбекистан завершила реализацию очередного этапа проекта по обеспечению продажи авиабилетов через корпоративный сайт авиакомпании с оплатой стоимости перевозки посредством международных банковских карт.

С 10 ноября осуществить оплату стоимости авиабилета возможно с использованием банковских карт VISA.

Дальнейшим этапом предусматривается подключение международных платежных систем, предоставляющих возможность использования пластиковых карт MasterCard, American Express и других видов карт.

Непосредственное участие Министерства информационных технологий и коммуникаций и ЦБ Республики Узбекистан, а также проводимые мероприятия по устранению причин, препятствующих развитию электронной коммерции и созданию соответствующих условий для внедрения интерактивных услуг, позволит полностью реализовать данный проект, в кратчайшие сроки.

Осуществление всего комплекса мероприятий по предоставлению интерактивных услуг обеспечит реализацию авиабилетов на рейсы НАК «Узбекистон хаво йуллари» в любой точке мира и способствует развитию туризма в Республике Узбекистан.

Источник