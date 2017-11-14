Lift, смарт-фермы, «Бизнес в гараже», Technovation, Startup Weekend и другие проекты на Startup Mix #34

Состоялся очередной, 34-й по счету Startup Mix, который по традиции проходил в Университете ИНХА в Ташкенте.

Спикеры Startup Mix #34 затронули широкий диапазон тем — от актуальнейших для Узбекистана стартапов в агротехнической сфере и планов по ее оцифровке до очередного обсуждения блокчейна. Кроме того в программе: анонсы коучинга «Бизнес в гараже» и мероприятия Startup Weekend в Ташкенте, концепт технологического центра Lift, презентация проекта в сфере Digital Banking и другое.

Долгожданный Ruslan Yuldashev, энтузиаст в блокчейн и, внезапно, агротек-сфере, вернулся из США и рассказал: для того, чтобы запустить проект за рубежом, необязательно покидать Ташкент. В активе Руслана — опыт работы в Getgoing.com, Yandex.ru, Pelicanbook.ru, Mavrx.co и других проектах. В США Руслан, совместно с Андреем Загоруйко, основателем небезызвестного «Цукерберг Позвонит», запускал агротек-стартап, а вернувшись на родину, взял в аренду сад в Кумышкане, в котором уже растет свыше 1 000 фруктовых деревьев. Далее последуют попытки оцифровывать ферму, — сначала свою, а позже — сторонние угодья, в число которых потенциально могут попасть хлопковые поля, сбор урожая с которых остается ежегодной актуальнейшей проблемой для Узбекистана и его жителей.

Чем программисты могут помочь фермерам? Казалось бы, два не пересекающихся сектора, которые при грамотном взаимодействии дают эффективные результаты. По словам Руслана, фермеры в США пользуются примитивными цифровыми инструментами, предоставленными разработчиками, которые в разы оптимизируют их работу. Агротек – непаханое поле для оцифровывания, в нем заложен огромный пласт ценной информации, на основе которой можно построить эффективный сервис. Круг проектов в агротек-сфере неожиданно широк. Это и сервисы по управлению и автоматизации деятельности, по сбору и визуализации данных, использование и обработка данных со спутников и дронов, проекты и сервисы в сфере финансов, страхования, планирования, IoT и многое другое.

В Узбекистане сегодня самое удачное время для разработки и запуска агротек-стартапов. Руслан планирует реализовать проект «умной» фермы в горах Кумышкана в формате Hesarak Town – совладения фермерскими хозяйствами, используя «подручные» и доступные возможности цифровой сферы. Концепт «умной» фермы подразумевает сбор данных посредством веб-камер, сенсоров, спутников. Для обеспечения жизнедеятельности фермы будут установлены мини-метеостанции и солнечные панели для обеспечения ее автономной работы, проведены мероприятия по сохранению воды, а каждое дерево станет кошельком приватной блокчейн-сети, где будет осуществляться сбор информации о деревьях и плодах и контролироваться их размеры, количество и качество.

Один фермер в США для каждой коровы своего стада создал отдельный профайл по типу наших аккаунтов в Фейсбуке. Деревья в саду Руслана ждет нечто подобное, только лучше.

В формате видеоконференции состоялся анонс коучинга «Бизнес в гараже» от Антона Козлова, ментора стартап-академии Сколково.

9-10 декабря совладелец крупнейшего в России online-экомаркета 4fresh.ru, лучший коуч и лектор в рейтинге стартап-академии Сколково Антон Козлов проведет в Ташкенте мастер-класс на тему «DIGITAL-МАРКЕТИНГ: либо ты ONLINE, либо GAMEOVER» и коуч-сессию «БИЗНЕС В ГАРАЖЕ». Антон подробно и структурированно расскажет обо всей подноготной «маркетинговых коммуникаций нового поколения», исходя из собственного опыта, поделится собственной схемой достижения успеха от стартапа c нуля до крупнейшего онлайн-бизнеса и составит пошаговый план действий на реальных примерах и кейсах, предложенных самими участниками мероприятия.

Мероприятие рассчитано на два дня.

9 декабря в отеле Wyndham Tashkent состоится эксклюзивный мастер-класс на тему «DIGITAL-МАРКЕТИНГ: либо ты ONLINE, либо GAMEOVER», во время которого Антон расскажет о целях, задачах и инструментах digital-маркетинга, особенностях и тенденциях онлайн-маркетинга, опишет в подробностях стратегию успеха онлайн экомаркета 4fresh.ru, раскроет секреты вовлечения аудитории – комьюнити-менеджмент, затронет тему email-маркетинга – «миллионы из электронной почты», а также поделится интересными кейсами из своей практики. Он научит, как слушать цифры, а не внутренний голос, какие метрики смотреть и как их трактовать.

10 декабря в Университете INHA пройдет сессия START-UP коучинга «Бизнес в гараже», построенная только на реальных бизнес-кейсах, предложенных предпринимателями Узбекистана. Это уникальная возможность узнать новые тенденции в интернет-маркетинге, получить рабочие инструменты и разобрать по полочкам стратегический план развития своего бизнеса от профессионала и владельца крупнейшего онлайн экомаркета России.

В программе коучинга состоится разбор бизнес-кейсов участников, которые получат ответы на вопросы о том, как поднять START-UP с нуля до прибыльного бизнеса, решить проблему инвестирования, защищать интересы своего бизнеса в работе с любым подрядчиком и не совершать «детских» ошибок и что важно знать в привлечении клиентов из интернета

По итогам встречи слушатели получат четкую инструкцию как управлять digital-маркетингом, и главное – узнают, как не бояться пробовать, просчитывать и делать правильные выводы.

Для тех, кто придет покупать билеты на мероприятие с промо-кодом # startup mix, предоставляется скидка от организатора www.change.uz.

Timurmalik Elmuradov, редактор нового ресурса о бизнесе Spot.uz, поделился опытом запуска и развития фудтех-стартапа в Москве — сервиса быстрой доставки ланчей golod.me. Тимурмалик, со-основатель и директор по маркетингу «Голода», умеет запускать проекты в медиапространство независимо от размеров их финансирования. Опытный журналист, он инициировал публикации о Голоде на the-village.ru, spark.ru, vc.ru и других крупных сервисах РуНета.

Фишка «Голода» — не только нереальная скорость доставки ланчей по Москве за 8 минут (это усредненная, а не фиксированная цифра, полученная из разных сроков доставки и поделенная на их число). Но и то, что пользователям не оставляют выбора: не заставляют долго думать о том, еду из какого ресторана заказать, и терять свое драгоценное время на выбор блюд. Ему директивно предлагают один ланч (позже был добавлен второй вариант), и большую красную кнопку «Заказать». Выбора нет — надо брать.

Скоростная доставка достигается благодаря проверенным UBER-механикам, сотканным из загадочной комбинации системы логистики и GPS-технологий. Клиент отслеживает заказ на карте и знает, где находится курьер в данный момент. Еда до клиента доходит «с пылу с жару», потому что помещена в термомсумки, которые не позволяют ей остыть. Меню — незамысловатое: первое, второе, салат, — полноценный обед офисного планктона, которому лень подняться со стула и выйти на обед.

Этот фактор — лень, нежелание тратить время на заказ и ожидание блюда, а также отсутствие в пределах Садового кольца приемлемых точек общепита, сподвигло основателей создать «Голод», который моментально удовлетворяет великую потребность в еде «здесь и сейчас».

С момента появления идеи в 2015 году до «паузы на перезапуск» осенью этого года проект привлек три транша солидных инвестиций на развитие и вышел на доставку 1 000 ланчей в месяц. Вертикаль масштабирования «Голода» могла развиваться на продуктах сиюминутной необходимости, таких, как пицца, сигареты, напитки, кофе, презервативы, а не замыкаться на доставке ланчей.

Но теперь Голод принадлежит платформе сервисов доставки Mail.ru Group — Delivery Club, проект в данный момент ушел на перезапуск, но обещает вернуться в ближайшем необозримом будущем уже в другом составе. Он будет что-то доставлять быстрее всех в мире, став еще лучше, еще круче, еще вкуснее.

Slava Korobeynikov, Product Manager в Relentless13 Capital Venture Fund and Accelerator, в формате видеоконференции ответил на вопросы и рассказал, почему его голова болит от слова «блокчейн».

В прошлом Слава работал в проекте Workly, занимался интернет-маркетингом в зарубежных компаниях. Сейчас трудится в зарубежном венчурном фонде Relentless13 Capital, который находится на острове Маврикий.

Фонд является глобальным лидером в области инвестиций и управления рисками, владеет стратегиями снижения рисков и структурированными решениями для вывода компаний-клиентов на постоянно меняющиеся рынки новых технологий. Основные направления деятельности фонда — оптимизация прибыли компаний-клиентов за счет долгосрочного инвестирования, создание продуктов, которые работают на технологии блокчейн. Фонд развивает акселератор, модель работы которого заключается во внедрении и применении технологии блокчейн, что ведет к увеличению прибыли и оптимизации бизнес-процессов IT-компаний и их продуктов. В рамках фонда Слава занимается разработкой новых каналов дистрибуции продуктов и услуг и созданием систем для приема криптовалют, а также внешними продуктами, связанными с безопасностью Фонда, анализом инвестиционной привлекательности продуктов, проектов, стартапов и пр.

На вопрос, озвученный в названии конференции, Слава ответил, что голова от слова «блокчейн» болит — чем дальше, тем сильней. Главная тому причина — безумное количество хайпа вокруг него. С одной стороны — это означает рост и развитие сферы, внутри которой появляется новый капитал и рождаются новые технологии. С другой — хайп повышает риски криптовалют, так как их ценность обусловлена скорее самим хайпом, чем некой фундаментальной ценностью, которую пока достаточно сложно определить. Вторая причина мигрени — огромное количество евангелистов, которые мигрируют по различным конференциям с рассказами о том, насколько крут блокчейн, который завтра спасет мир и избавит его от проблем. Кругом — блокчейн, блокчейн, блокчейн, криптовалюты.

Но в системе блокчейна трудно найти точку отсчета, и стартапам, которые работают на этой технологии, приходится зачастую создавать инструменты с нуля, чтобы достичь поставленных целей.

И, хотя реальных экспертов этой сферы ничтожно мало по миру в целом, Узбекистан имеет сильное конкурентное преимущество, если разработчики будут создавать продукты и услуги на этой технологии. Начать можно с малого, прокачивая нормативную юридическую базу блокчейн-продуктами, как это делается в Эстонии и Англии, где технология задействована для автоматизации процессов предоставления гос.услуг. Это частные примеры, актуальные для всех стран мира. В целом, любое решение можно оптимизировать под потребности отдельной сферы, ведь все продукты блокчена — оpen source, и даже при отсутствии готового решения существующие продукты несложно адаптировать для Узбекистана.

Слава отказался делать прогноз по курсу биткоина, уровень капитализации которого составляет всего 50% всего рынка криптовалют. Биткоин скачет то вверх, то стремительно падает вниз, и эти колебания обусловлены, скорее, хайпом вокруг него, а не его сомнительной фундаментальной ценностью, что создает определенные трудности в анализе.

Представители Technovation в Узбекистане: Саида Юсупова, Елена Селезнева, Матлюба Умурзакова, аналитик по вопросам координации ООН в Узбекистане и Хилола Умарова, председатель женского комитета Университета Inha, провели дискуссию о девушках в STEM и женском предпринимательстве и выступили с анонсом международного конкурса для девушек Technovation Uzbekistan 2017-2018.

Международный конкурс проходит в 160 странах мира для девушек с 10 до 18 лет, цель его — заинтересовать девушек IT-технологиями, бизнесом и предпринимательством в IT-сфере. Крупнейшая международная технологическая программа для девушек в мире второй год подряд проводится в Узбекистане.

Technovation приглашает команды девушек для участия в программе, чтобы научиться создавать инновации с помощью технологий и становиться технологическими предпринимателями. В мире Программа поддерживается крупнейшими технологическими компаниями: Google, Adobe, Oracle. Salesforce, а Technovation в Узбекистане ищет сильного бизнес-партнера.

В рамках конкурса девушки объединяются в команды и создают проект, направленный на решение локальной проблемы своего города, своей страны. Пишут бизнес-план, учатся проводить презентации и питчи, работать в команде. В 2017-2018 году Technovation в Узбекистане предполагает расширить программу на регионы Узбекистана (в прошлом году участвовал только Ташкент). Минимум задействованных команд — 50 по всей Республике вместо 22 команд из Ташкента в прошлом сезоне. Организаторы планируют усилить число семинаров и тренингов для команд и менторов, провести недельный вводный тренинг, в том числе, «тренинг тренеров», а также привести менторов из Кремниевой Долины. В новом сезоне будет усилена PR-программа и программа партнерства за счет привлечения представителей крупного технологического бизнеса. 12-недельная программа включает такие модули, как основы программирования, маркетинг, бизнес и навыки презентации.

В середине ноября на сайте программы в Узбекистане www.technovation.uz будет открыт набор участниц. Следите за новостями.

В секции от Green Business Platform Алексей Волков, представитель SGP.uz и партнер Startup Mix по Green Business Platform, рассказал об идее краудфандинга для зеленого бизнеса в Узбекистане.

Идея краудфандинга для зеленого бизнеса в Узбекистане, представил бизнес-идею по секвестрации углерода — весьма утопический проект «Посадка деревьев от имени людей», предлагающий услуги по нивелированию выбросов углерода в атмосферу, которые делают люди и бизнес. Проблема, которую поднял Алексей, заключается в громадных выбросах в атмосферу углекислого газа (4.1 миллионов тонн в час), происходит это естественным путем вследствие жизни и деятельности каждого из нас. Путем несложных подсчетов можно узнать, сколько углекислого газа производит каждая компания. Для того, чтобы нивелировать вред, который мы наносим природе, необходимо высаживать деревья, создавая леса. Восполняя зеленый покров земли, мы переводим углерод из атмосферы снова в землю.

Подобный социальный бизнес, если он станет возможным в Узбекистане, решит не только экологическую проблему выбросов углекислого газа в атмосферу, но и поможет бизнесу, отважившемуся купить такую услугу, закрепить свой имидж и полноправно называться социально-ответственной компанией. Мы все хотим быть лучше, если не получается быть, можно просто казаться, и это то самое слабое место, которое можно использовать для практической реализации идеи.

Алексей предполагает: компании Узбекистана будут возмещать вред, наносимый атмосфере, покупкой пакета услуг, в который входит калькуляция и оценка выбросов и компенсационная посадка деревьев силами команды Алексея.

Предполагается высаживать только местные породы, издавна произрастающие в Узбекистане, для лучшей их адаптации, а подражание дикой природе привет в конечном итоге к бонусам в виде восстановления экосистемы, остановке деградации и потери биоразнообразия. Возможные пути монетизации проекта: калькуляция углеродного следа для бизнеса, экотуризм, недревесные продукты леса.

Мумтоз Далимов и Отабек Мамажонов, представители TUNE Consulting, выступили с презентацией «На пути к Digital Banking», и представили новое приложение НБУ — Milliy.

Быть цифровым банком – значит, предоставлять финансовые продукты и услуги через мобильный и интернет-банк, добившись полной согласованности каналов — омниканальности (omni-channel).

В настоящее время пользователи мобильного приложения Milliy могут оплачивать счета в ГТК и услуги Единого окна, производить оплату 75+ поставщикам услуг телефонии, цифрового телевидения, интернет и мобильной связи. Функционал приложения позволяет оплачивать счета в бюджетные организации, коммунальные службы и штрафы ГИББД, мониторить баланс сумовых карт и валютных карт VISA, а также производить их блокировку/разблокировку. Приложение гарантирует безопасность использования в соответствии с мировыми стандартами. В ближайших планах — сделать доступными быстрые переводы средств, внедрить автоплатежи, NFC- и QR-платежи на местах, запустить функцию обмена валюты онлайн, сделать доступным Milliy для юридических лиц и ИП.

Приложение доступно для Android и iOS.

С анонсом одной из программ бизнес-инкубатора Techstars — мероприятия Startup Weekend в Ташкенте бодро и весело выступили Камола Аманова и Дархонбек Маматалиев. Ребята рассказали о 54-часовой программе, которая начнется вечером в пятницу и завершится воскресным днем. Первый запуск startupweekend.uz в Ташкенте намечен на 19-21 января 2018 года; программа объединит дизайнеров, разработчиков, предпринимателей, менторов и экспертов в разных сферах. За 54 часа работы в режиме non-stop участники, объединившись в команды, создадут готовый продуманный прототип стартапа. Вход платный, по билетам, предположительная цена которых 100-150 тысяч сумов.

Для участников будут созданы и продуманы все условия для работы и творчества. Команды вместе с менторами смогут сосредоточиться на проверке своих идей, изучении потенциального потребителя, создании прототипа продукта.

С презентацией концепта технологического центра Lift выступил Алишер Юсупов, Brand.uz

Алишер рассказал о концепте 24/7 — модели образования, которую придумал Хавьер Ниел, миллионер и меценат из Франции. Его ключевая — «Равный равному», когда совместным образованием занимаются сами школьники. Дети, обучая друг друга, получают набор знаний и, что не менее важно — представлений о профессии, которые помогут им определиться с выбором будущего дела, понять, какая именно работа будет им по душе.

Другой сценарий для реализации образовательной идеи — создание жизнеспособной экосистемы, приносящей стабильную прибыль, совместно с ведущими технологическими университетами Ташкента. Курсы, реализуемые в рамках подготовительной программы, будут неизменно востребованными, поскольку их подбор осуществляется по принципу востребованности профессии на рынке труда. В планах Lift — многоуровневая система, разбитая на этапы. Начальный этап подразумевает создание и продвижение брендовых краткосрочных курсов, на которых будут изучаться такие дисциплины, как дизайн-мышление, управление проектами по Agile-методологии, зеленый бизнес. Второй этап будет посвящен 3-х месячному акселератору для стартапов, в программе которого: VR/AR, lean Startup, изучение потребителя и MVP. Следом планируется создание Co-working-центра для стартапов, с обеспечением резидентов менторской поддержкой и привлечением инвесторов. Следующие этапы подразумевают создание экспериментальных участков по зеленым технологиям и оказание услуг по патентованию и юридической поддержке.

Lift ждет партнеров для полноценной реализации образовательного проекта.

На этом все! До следующей встречи в декабре.

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