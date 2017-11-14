Роль Инспекции во внедрении и развитии ИКТ в органах государственной власти

В соответствии с графиками изучений, утвержденными на основании Положения, утвержденного Кабинетом Министров Республики Узбекистан, а так же соответствующих приказов и распоряжений Министерства развития информационных технологий и коммуникаций, со стороны Государственной инспекции по надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий (Инспекция) с мая 2017 года проводится изучения по внедрению и развитию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в органах государственного и хозяйственного управления, государственной власти на местах (государственных органах).

В течение 10 месяцев 2017 года проведено 21 изучение в государственных органах, во время изучений часто встречаются нижеперечисленные недостатки:

— официальный сайт не соответствует установленным требованиям;

— сотрудники не повышали квалификацию в области ИКТ;

— несвоевременное и неполное выполнение пунктов Плана мероприятий по дальнейшему развитию ИКТ;

— не организована в соответствии с техническими требованиями локальная сеть и сетевое оборудование;

— неэффективное использование существующих информационных систем и информационных ресурсов.

В ходе изучений 58 выявленных недостатков были устранены в период изучения с помощью сотрудников Инспекции, по остальным 501 представлены выводы и рекомендации по устранению недостатков и дальнейшему развитию ИКТ. На основе этих выводов и рекомендаций разработанные государственными органами Планы мероприятий взяты на контроль Инспекцией.

Источник