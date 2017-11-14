В Ташкенте открылся центр тестирования трудовых мигрантов

13 ноября в Ташкенте начал свою деятельность Центр по комплексному тестированию (ЦКТ) Агентства по вопросам внешней трудовой миграции.

Напомним, Центр по комплексному тестированию предназначен для создания удобств нашим согражданам, которые желают вести трудовую деятельность за пределами Узбекистана, в том числе в Республике Корея. Известно, что для того, чтобы работать в этой стране необходимо пройти квалификационные экзамены EPS-TOPIK. Для этого требуется изучить корейский язык. Наши граждане, которые уже будут уверены в том, что могут свободно читать и общаться на корейском языке, могут проверить свои знания именно в ЦКТ. Только успешно прошедшие кандидаты ЦКТ-тестирования имеют право проходить экзамены – EPS-TOPIK.

В этот же день прошла регистрация и тестирование граждан, которые бронировали дату и сеанс тестирования на сайте Центра. Как отмечает пресс-служба Агентства, система работает без перебоев, само тестирование проводится на базе современного программного обеспечения по методу CBT – Computer Based Testing. Тесты ЦКТ разработаны и интегрированы со специальным программным обеспечением, что в свою очередь, гарантирует объективность оценки знаний тестируемых лиц.

Центр по комплексному тестированию будет работать каждый день, кроме воскресенья.

Бронирование даты и сеанса тестирования возобновляется с 18.00 часов 15 ноября 2017 года. Мест для бронирования хватит всем желающим.

Отметим, на сегодняшний день в сфере внешней трудовой миграции Агентством налажено активное сотрудничество со многими странами, в частности, Российской Федерацией, Республикой Польша, Южной Кореей и Японией. Также ведутся полномасштабные работы по установлению сотрудничества и заключению меморандумов взаимопонимания с различными странами как Казахстан, Турция, Султанат Оман и Объединенные Арабские Эмираты.

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