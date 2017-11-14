Встреча «Oracle Cloud Services IaaS PaaS» пройдёт в Ташкенте

15 ноября в гостинице «SHODLIK PALACE» состоится встреча с представителями компании Oracle. В ходе встречи гости из России и специалисты из Узбекистана рассмотрят ряд вопросов, связанных с разработками облачных технологий.

Участники встречи также обсудят решения в области финансов, закупок и управления проектами, поднимут темы по разработке и созданию ИИ, включая и возможности облачных услуг на рынке Узбекистана и России. В том числе, разработают типовые сценарии использования Oracle Public Cloud и многое другое.

По программе данного мероприятия ожидаются доклады экспертов компании Oracle по следующим темам:

1. Рынок облачных услуг. Видение Oracle и аналитиков.

2. Облачная платформа Oracle. Oracle IaaS и Oracle PaaS, как база для цифровой трансформации бизнеса.

3. Типовые сценарии использования Oracle Public Cloud.

3.1. Oracle Business Analitics – облачная среда для аналитиков.

3.2. Oracle Ravello Cloud Service – перенос рабочей нагрузки VMware и KVM в облако без изменения конфигурации.

3.3. Oracle DB Backup CS – резервное копирование базы данных в облако.

3.4. Oracle Management Cloud – мониторинг и управление нового поколения.

3.5. IoT CS – сервис для создания решений в сфере Интернета Вещей.

В заключительной сессии пройдет обсуждение докладов, в ходе которого эксперты ответят на вопросы участников, а также обменяются с ними своими мнениями.

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