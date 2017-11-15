Узбекистан в индексе развития ИКТ поднялся на 15 позиций

С 14 по 16 ноября 2017 года в Тунисе проходит 15-й симпозиум по всемирным показателям в области электросвязи/ИКТ (WTIS). Организатор WTIS 17 – Бюро развития электросвязи (БРЭ) Международного союза электросвязи (МСЭ), принимающая сторона – правительство Туниса.

Делегация Узбекистана в лице сотрудников Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций принимает активное участие в данном форуме.

Именно на WTIS обнародуется новый отчет МСЭ «Измерение информационного общества». В этом отчете содержатся результаты последнего Индекса развития ИКТ (IDI), ведущего глобального индекса, который устанавливает уровень развития ИКТ более чем в 190 странах мира.

В ходе Симпозиума было озвучено, что согласно отчёту МСЭ на 2017 год Узбекистан в индексе развития ИКТ поднялся на 15 позиций и занял 95-е место среди 192 стран и признан как самая динамично развивающаяся страна в сфере ИКТ.

Симпозиум WTIS – это основной глобальный форум по измерению электросвязи и информационного общества. С 1996 года на WTIS собираются государственные министры, лидеры бизнеса, представители регуляторных органов, представители национальных статистических управлений, ведущие ученые, а также производители и аналитики данных в области ИКТ из всех частей света, чтобы обсудить вопросы, связанные с существующими в информационном обществе тенденциями и их измерением. Результаты проводимых на WTIS дискуссий обеспечивают стратегическое руководство для международного сообщества, включая МСЭ, по приоритетам будущей работы, связанной с согласованием измерений информационного общества на международном уровне.

WTIS открыт для всех Членов МСЭ, а также для экспертов по теме измерений информационного общества. На Симпозиуме обычно работают около 500 участников из более чем 100 стран, которые занимаются статистическими данными в области ИКТ в соответствующих министерствах, регуляторных органах, компаниях – операторах электросвязи, технологических фирмах и национальных статистических управлениях.

На WTIS-17 пройдут пленарные обсуждения высокого уровня по данным в области ИКТ для инвестиций и по возникающим тенденциям в области ИКТ: искусственному интеллекту, большим данным, облачным вычислениям и интернету вещей. Участники смогут посетить ряд презентаций, учебных занятий и экспресс-бесед по визуализации данных и инструментам анализа больших данных, коллективному сбору данных, сетям последующих поколений и отслеживанию цифровой экономики.

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