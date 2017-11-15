Активизирована электронная система подачи документов на лицензирование
15 ноября 2017
Рубрика: Новости.
Автор: Редакция журнала.
В целях создания удобств для лицензиатов в получении лицензии на осуществление туристской деятельности, активирован электронный портал license.gov.uz для сдачи документов.
Также документы могут быть сданы нарочно в новом офисе Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Ойбека, дом 18 (ориентир: метро Ойбек).
Субъектами предпринимательства документы могут быть предоставлены как в электронном, так и в бумажном виде.
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