Активизирована электронная система подачи документов на лицензирование

В целях создания удобств для лицензиатов в получении лицензии на осуществление туристской деятельности, активирован электронный портал license.gov.uz для сдачи документов.

Также документы могут быть сданы нарочно в новом офисе Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Ойбека, дом 18 (ориентир: метро Ойбек).

Субъектами предпринимательства документы могут быть предоставлены как в электронном, так и в бумажном виде.

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