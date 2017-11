Cisco представила программу финансирования «умных» городов объемом 1 млрд долларов

В городах, которые называют «умными», более чистый воздух, безопаснее улицы и выше общее качество жизни. В то же время многие из тех, кто отвечает за финансовые потоки, с трудом находят средства на финансирование преобразований, которые сделали бы их города «умными». Помогая справиться с бюджетными трудностями, Cisco предложила Программу ускорения финансирования городской инфраструктуры City Infrastructure Financing Acceleration Program общим объемом 1 млрд долларов. Цель программы — сделать более доступными для городов в разных странах мира финансирование и внедрение технологий, которые будут способствовать преобразованиям.

Финансирование будет осуществляться посредством компании Cisco Capital® при участии инвестиционного фонда Digital Alpha Advisors и пенсионных фондов APG и Asset Management (APG) и Whitehelm Capital.

«Финансирование — основной камень преткновения для муниципалитетов, начинающих преобразования для создания “умного” города, — считает Анил Менон (AnilMenon), генеральный президент подразделения «“Умные” и подключенные сообщества» компании Cisco. — Вместе с нашими партнерами мы предоставим финансовые средства и экспертный потенциал, необходимые для реализации “умных” проектов».

Наша программа помогает городам скомпоновать тот или иной пакет финансовых инструментов для внедрения инновационных технологий с минимальными начальными вложениями. Какова бы ни была цель муниципалитета — снизить потребление энергии, сократить транспортные пробки и облегчить парковку, повысить наполняемость и доходность общественного транспорта,новая программа поможет найти подходящие решения. Так, финансирование на основе распределения доходов позволит городу привязать инвестирование к желаемым результатам и затем расширить будущий операционный бюджет за счет доходов от новых услуг, которые появятся в результате цифровизации инфраструктуры.

Кроме того, на Всемирном конгрессе по улучшению качества жизни в городах (Smart City Expo World Congress) компания Cisco представила дополнительный функционал для своей подключенной цифровой платформы, недавно получившей новое имя Cisco® Kinetic for Cities, интегрированной с платформой обработки IoT-данных Cisco Kinetic. Новые функции предназначены для повышения общественной безопасности. Все они — от новых опций автоматизации с полной поддержкой политик до модернизированного центра управления с интеграцией видео — прежде всего направлены на обеспечение безопасности жителей. Теперь для ускорения вызова аварийно-спасательных служб средствами оперативного оповещения о чрезвычайных ситуациях используются дополнительные источники IoT-данных и решение Cisco Spark™ Collaboration. Подробную информацию о дополнениях платформы Cisco Kinetic for Cities можно найти в блоге Анила Менона.

Расширился круг заказчиков платформы Cisco Kinetic for Cities. Так, муниципалитет города Кэри (шт. Северная Каролина) для применения технологий «умного» города создал специальную лабораторию LivingLab. Используя платформу Cisco Kinetic for Cities, городская администрация обеспечивает оперативный мониторинг количества парковочных мест, в частности, для инвалидов, чтобы оптимизировать их использование и улучшить планирование.

Подробная информация о «умных» городских проектах муниципалитета г. Кэри, реализуемых на базе платформы Cisco Kinetic, в блоге Town of Cary, NC: Using Insights for Parking Improvements.

