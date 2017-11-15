Обращения, поступившие в территориальное подразделение Инспекции г.Ташкента в октябре месяце 2017 года

В территориальное подразделение Государственной инспекции по надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных услуг г.Ташкента по телефону доверия “1144” в течении октября месяца текущего года поступило 113 обращений.

При изучении поступивших обращений было выявлено, что обращения поступили по вопросам неудовлетворительного качества оказания услуг передачи данных, услуг телекоммуникаций, услуг почтовой связи и распространения периодической печати.

Данные обращения были рассмотрены в установленные сроки. Из рассмотренных 113 обращений установлено, что 12 обращений возникли по вине предприятий. По обоснованным обращениям в отношении работников, допустивших несвоевременное выполнение работ, приняты меры в установленном порядке.

Получены положительные отзывы от обратившихся в Инспекцию жителей Яшнабадского района города Ташкента по вопросу подключения к интернет услугам и города Алмалык Ташкентской области по вопросу электронного денежного перевода, обращения которых были оперативно рассмотрены сотрудниками Инспекции г.Ташкента, и решены положительно.

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