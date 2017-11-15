Презентация аудиокниг телеканала «Узбекистон»

В столице состоялась презентация аудиоверсий лучших произведений национальной и мировой литературы, подготовленных государственным унитарным предприятием «Узбекистон» телерадиоканали».

Председатель Национальной телерадиокомпании Узбекистана А.Ходжаев, председатель Союза писателей М.Ахмедов и другие отметили, что в рамках исполнения постановления главы нашего государства “О Программе комплексных мер по развитию системы издания и распространения книжной продукции, повышению культуры чтения” от 13 сентября 2017 года проводится поэтапная работа по повышению культуры чтения населения, особенно молодежи, увеличению объемов и качества издания книг на основе широкого использования мирового опыта.

Аудиокниги телерадиоканала «Узбекистон» общим объемом 230 часов, рассчитанные на широкий круг читателей, также являются результатом этого процесса. Это произведения «Алпомыш», «Хамса», «Кабуснамэ», «Гулистан», «Уложения Темура», «Бабурнамэ», роман «Минувшие дни» Абдуллы Кадыри, «Навои» Айбека, «Человеком быть сложно» Мирзакалона Исмоили, «Звездные ночи» Пиримкула Кадырова, «Сокровищница Улугбека» Адыла Якубова и десятки других произведений узбекской и мировой классической литературы. Текст читают известные актеры Т.Юнусов, Э.Ёрбеков, М.Абдукундузов, Б.Холмирзаев.

На мероприятии были заслушаны отрывки из аудиокниг.

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