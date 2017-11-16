Как связь между умными автомобилями в следующие 3 года может изменить вашу жизнь

По прогнозам, мировые продажи связанных автомобилей вырастут с цифры менее 7 млн. в 2015 году до почти 61 млн в 2020 году, принесут доход автомобильной промышленности в размере 141 млрд. долл. США и помогут пассажирам сделать часы пик менее стрессовыми и более производительными.

Видеотрансляция будет играть значительную роль в этих переменах, позволяя пользоваться в автомобиле развлекательными услугами, повышая безопасность дорожного движения, позволяя водителям «видеть» транспортные средства вокруг них и делая автомобили более безопасными, защищая от взломщиков, воров и угонщиков.

Видеоразвлечения

Идея использования вашего автомобиля в качестве кинотеатра на колесах не является инновационной. Uber и AT&T в 2015 году начали транслировать футбольные игры на планшеты, встроенные в подголовники. Мы живем в эпоху стремительного развития технологий, примером этому является автомобиль Volvo Concept 26 (по словам Volvo, в среднем пассажир каждый день теряет 26 минут, находясь в пробках), который обеспечивает непрерывную поточную передачу видео, показывая маршрут водителя и ведя поиск областей без покрытия мобильной сети, а затем заранее загружает видеоконтент, обеспечивая непрерывную трансляцию. По прогнозам Vovlo, скоро водители смогут выбирать более длинные маршруты до пунктов назначения, так у них будет больше времени, чтобы закончить просмотр программы.

Как насчет видео следующего поколения, как виртуальная реальность? До сих пор в автомобильной промышленности в основном использовался VR, позволяющий потенциальным покупателям надеть на голову дисплей и пройти виртуальный тест-драйв. Но вскоре автопроизводители начнут предлагать VR-развлечения внутри автомобиля. В этом году На выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе Honda анонсировала соединение с DreamWorks Animation, которая позволяет пассажирам смотреть персонажей из анимированного фильма «Тролли» с помощью гарнитур Oculus Rift. Технология, которую Honda называет Dream Drive, объединяет движение автомобиля с его виртуальными изображениями: когда автомобиль вращается, эти же движения совершают и тролли.

Видео сделает езду безопасней

Видео также сделает автомобили более безопасными, помогая водителям увидеть больше объектов вокруг них. Ежедневно в автомобильных авариях погибает около 3300 человек, многие из них вызваны ошибкой водителя: усталостью или опьянением. От проектов по-настоящему автономных (т.е. без водителя) автомобилей нас все еще отделяет несколько лет, к середине столетия они могут снизить смертность на дорогах на целых 90 процентов.

Видео поможет сделать автомобили более безопасными, позволяя водителям увидеть объекты позади них во время заднего хода, и помогая им в перемещении между полосами (и в решении на какую полосу следует переместиться). Видеосистемы собирают изображения с автомобильных камер и объединяют их вместе, чтобы дать водителям полный обзор. На некоторых автомобилях даже есть камеры ночного видения, которые позволяют водителям видеть в темноте.

Вскоре видеокамеры смогут полностью устранить слепые зоны, позволив водителям видеть другие автомобили. Эти «визуальные сервисы» покажут вам, что видит водитель в автомобиле прямо перед вами. Это делается путем получения видеоролика от автомобиля впереди и передачи его в тот автомобиль, который находится сзади, чей водитель может видеть его через очки дополненной реальности (Augmented Reality (AR)). И хотя очки уже существуют, передача видео в реальном времени с одного автомобиля на другой потребует подключения к сети. Визуальные сервисы пока недоступны, но это лишь вопрос времени.

Видео усилит безопасность

Взломы и вандализм являются частым явлением для машин, припаркованных на улице, а одна из пяти автомобильных аварий происходит на стоянке. В результате на многих автомобилях теперь установлены камеры видеонаблюдения. Например, у Cadillac CT6 есть четыре камеры наблюдения, скрытые в передней решетке, за зеркалами заднего вида и на крышке багажника. Видеозапись может храниться на защищенной цифровой карте внутри автомобиля или отправляться в облако. Видеобезопасность автомобилей становится крупным направлением в бизнесе, и такие компании, как LyfeLens и ThroughTek, уже поставляют решения.

Будущие видеотехнологии также будут использовать биометрическое сканирование. Несколько автопроизводителей изучают системы распознавания лиц, которые уведомляют владельца, если автомобиль заведен неизвестным лицом или кем-то, для которого владелец возможно решит изменить работу автомобиля. Например, вы сможете снизить максимальную скорость вашего автомобиля, если ваш ребенок подросток находится за рулем.

Сетевая производительность является ключевым фактором работы этих технологий. Для обеспечения требуемой пропускной способности и поддержки миллиардов будущих подключений, потребуются мощные широкополосные сети.

Видео поможет сделать вчерашние скучные поездки более полезным времяпрепровождением для работы или отдыха и наши автомобили станут следущими мобильными смарт-устройствами, делая поездку более безопасной и защищенной.

Автор: Джой Тан, Президентом Global Media и Communications в Huawei Technologies Co., Ltd

Источник: Пресс-релиз компании.

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