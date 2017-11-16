Министерством обороны Республики Узбекистан запустило веб-сайт

В Национальном пресс-центре состоялась пресс-конференция, посвященная работе, проводимой Министерством обороны Республики Узбекистан по широкому использованию информационных технологий в системе, запуску веб-сайта министерства.

Министерством обороны ведется системная работа по широкому использованию информационно-коммуникационных технологий. В целях ее дальнейшего совершенствования, своевременного информирования населения страны о новшествах и преобразованиях, достигаемых результатах и успехах в несении военной службы с 15 ноября текущего года в тестовом режиме начал работу официальный веб-сайт министерства www.mudofaa.uz.

На главной странице веб-сайта имеются разделы, посвященные деятельности министерства, его пресс-службе, военному образованию и мультимедиа. В разделе «О министерстве» можно ознакомиться с историей, деятельностью и руководством министерства. В разделе «Пресс-служба» размещаются последние новости. В разделе «Военное образование» пользователи могут получить ответы на вопросы о действующих в системе военных образовательных учреждениях, процессе обучения. Здесь особенно много полезной информации для молодежи, желающей поступить в военные училища.

На сайте также имеются другие отдельные разделы. Так, в разделах, посвященных работе с молодежью, общественному совету, социальной защите, культуре и спорту, правовым консультациям, размещено много интересной и полезной информации.

В разделе «Мультимедиа» можно посмотреть видеоролики, клипы и аудиоматериалы в духе военного патриотизма, а также фотографии экспонатов Государственного музея Вооруженных Сил Республики Узбекистан.

Разработана также мобильная версия веб-сайта. Информация размещается на узбекском и русском языках. Включены полезные ссылки.

На мероприятии были высказаны предложения по дальнейшему обогащению веб-сайта, усовершенствованию его работы. Журналисты получили ответы на интересовавшие их вопросы.

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