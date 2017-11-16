Презентация IT-индустрии Узбекистана и «Mirzo Ulugbek Innovation Center» прошла в Республике Корея

Презентация IT-индустрии Узбекистана и Инновационного центр по поддержке разработки и внедрения информационных технологий «Mirzo Ulugbek Innovation Center» прошла в Республике Корея.

Презентация прошла в рамках семинара «Глобальной коммерциализации» (2017 Global Commercialization Workshop) в Тэджоне. В семинаре, организованным Корейским передовым институтом науки и техники (KAIST), принимают участие представители из Болгарии, Южной Африки, Сенегала, Бразилии, Ганы, Азербайджана, Казахстана, ОАЭ, Эквадора, Туниса и т.д.

Представители Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана, Инновационного центра по поддержке разработки и внедрения информационных технологий «Mirzo Ulugbek Innovation Center», Университета Инха в г. Ташкенте и Ассоциации международного бизнеса и технологий (АМБиТ) принимают участие в работе семинара.

Участники конференции ознакомились состоянием развития и возможностями инвестиций в сфере информационных технологий в Узбекистане. Также они получили информацию об Инновационным центре «Mirzo Ulugbek Innovation Center» и его деятельности.

В частности, участники были проинформированы о льготах и преференциях, предоставляемыми для резидентов Инновационного центра «Mirzo Ulugbek Innovation Center».

В рамках семинара представители Узбекистана провели встречи и переговоры с представителями зарубежных стран для установления контактов и сотрудничества между сторонами.

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