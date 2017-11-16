В Узбекистане самые высокие зарплаты октября у ИТ-специалистов

Одной из самых высокооплачиваемых профессиональных областей на портале hh.uz в октябре является «Информационные технологии, интернет, телеком», сообщает издание UzDaily. Максимальные заработные платы, которые работодатель готов платить айтишникам, варьируются от 5 000 000 до 12 750 000 сумов в месяц.

В октябре на портале hh.uz было размещено вакансий на 258% (в 4 раза) больше сентября текущего года, а основная доля вакансий была опубликована в г. Ташкент

Пятью самыми востребованными профессиональными областями Узбекистана в октябре были «Продажи» с долей 21,3% от всех размещенных вакансий. На втором месте разместились «Информационные технологии, интернет, телеком» — 10,1%. Третье место досталось области «Маркетинг» с долей 9,0%, а четвертое и пятое места поделили между собой «Административный персонал» и «Производство» с идентичной долей 8,4%.

Одной из самых высокооплачиваемых профессиональных областей на портале hh.uz в октябре является «Информационные технологии, интернет, телеком». Здесь максимальные заработные платы, которые работодатель готов платить кандидату варьируются от 5 000 000 до 12 750 000 сумов в месяц.

IT-технологии являются и всегда будут одной из самых востребованных и быстро растущих сфер деятельности. Спрос на специалистов в этой области крайне высок, отсюда и соответствующий уровень заработной платы.

На позициях IT-специалистов работодатели хотят видеть кандидатов с отличными профессиональными навыками и необходимым опытом работы.

На втором месте расположились специалисты из области «Высший менеджмент». Здесь работодатели готовы платить кандидату ежемесячно от 4 и свыше 12 млн сумов ежемесячно. При этом кандидаты должны обладать сильными управленческими и лидерскими навыками, опытом работы на руководящих позициях, умеющим ставить четкие цели и задачи, добиваться результатов.

Заработные платы выше 8 млн сумов ежемесячно предлагают копирайтерам и рерайтерам на английском языке, имеющим высокую работоспособность, усидчивость и скрупулезность.

Специалистам из сферы продаж работодатели предлагают от 5 до 7 млн сумов в месяц. Самая высокая заработная плата, которую предлагают на портале hh.uz главному бухгалтеру и HR-менеджеру составляет 5 млн сумов.

У менеджера по маркетингу и PR и менеджера по закупкам есть возможность получать до 4 млн сумов ежемесячно.



