Huawei призывает создать цифровой Шелковый путь через инновации, открытость и взаимную выгоду

Первый Инновационный день Huawei в Центральной Азии состоялся 14-го ноября в Астане, столице Казахстана. На мероприятии Компания Huawei призвала объединить усилия разных кругов в целях создания экосистемы информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), выступила с инициативой по созданию лучшего цифрового Шелкового пути через инновации, открытость и взаимную выгоду.

На мероприятие под названием «Исследуя дорогу к цифровому Шелковому пути» были приглашены более 150 представителей промышленной элиты, государственных органов, научно-исследовательских институтов, ученых и СМИ из 11 стран Евразии для совместного обсуждения перспективы развития ИКТ, вызовов и возможностей в процессе цифровой трансформации.

«Потребности одной страны в цифровом преобразовании могут быть разделены на четыре уровня. Первый уровень, это развитие инфраструктуры ИКТ и построение фундамента для цифровой экономики. Второй уровень, это безопасность как в физическом мире, так и на киберпространстве, которая является гарантией развития. Третий уровень, это оказание поддержки разным отраслям в цифровой трансформации. На самом высоком уровне, это реализация интегрированого управления на уровнях города и страны с интеллектуальным мозгом», — в своем выступлении на церемонии открытия старший вице-президент Huawei Эми Лин сказала.

По ее словам, такой эволюционный путь был оправдан в разных странах мира, развитие ИКТ отрасли позволяет продвигать инновации и повышать жизнеспособность экономики. Она выражает надежду, что в будущем правительства, отрасли промышленности, ученые Центральной Азии продолжат открытое сотрудничество, будут принимать участие в общих инвестиционных проектах, вносить вклад в развитие новой ИКТ-экосистемы, развивать информатизацию и цифрализацию региона, создавая новый цифровой Шелковый путь.

В День инноваций представители правительства Казахстана, Фонда информационных технологий и инноваций США, Регионального содружества в области связи (РСС), консалтинговой компании Роланд Бергер выступили с докладами и приняли участие в панельных дискуссиях по темам технических инноваций в области ИКТ, регулятивной политики ИКТ, национальной повестки дня цифровой экономики. В то же время, на мероприятии были представлены достижения проекта «Цифровый Казахстан», обсуждены вызовы и возможности цифролизации отраслей промышленности в Центральной Азии.

Ежегодно Huawei инвестирует в исследования и разработки более 10% своей выручки, что позволило компании совершить прорыв в области технологий. Huawei стремится использовать передовые технологические возможности для цифровой трансформации стран Центральной Азии и формировать с ведущими деловыми партнерами региона ИКТ-отраслевые решения, совместно добиться беспроигрышных результатов. В будущем индустрия ИКТ станет открытой экосистемой, Huawei намерена разделять интересы не только с партнерами, но и разработчиками, учебными заведениями, научно-исследовательскими институтами и отраслевыми организациями.

В День инноваций в Центральной Азии компания Huawei также объявила, что в 2018 году в Казахстане будет запущена глобальная программа обучения талантов в области ИКТ «Семена на будущее». Проект предоставит более широкую платформу для студентов университетов, чтобы помочь им повысить свои профессиональные навыки, расширить их горизонты и вдохновить их на изучение и построение динамичного будущего интеллектуального общества. Надо отметить, что данный проект в Узбекистане уже существует с 2014 года.

Источник: Пресс-релиз компании.

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