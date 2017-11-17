Представителя энергосбыта теперь можно вызвать онлайн в удобное время

На Едином портале интерактивных государственных услуг реализована возможность отправки онлайн заявки на вызов представителя энергосбыта. Услуга доступна всем пользователям, авторизованным на my2.gov.uz.

Посредством данной услуги, пользователь может оформить вызов для получения справок, отключения, замены, установки и опломбирования счетчика и т.д. При подаче заявки, пользователь должен указать, также удобное для него время, во время которого придет представитель энергосбыта.

Для получения онлайн-услуги в личном кабинете пользователя необходимо заполнить специальную форму недвижимости, где указывается кадастровый номер и адрес.

Данная услуга позволит решить вопросы, связанные с электроэнергией без лишних процедур и даст возможность спланировать время.

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