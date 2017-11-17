Проект «Безопасный город» охватит процесс вступительных экзаменов в вузы Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Постановление «О совершенствовании порядка проведения вступительных тестовых испытаний в бакалавриат высших образовательных учреждений республики».

Согласно документу, начиная с 2018/2019 учебного года с целью обеспечения безопасности проведения тестовых испытаний, предотвращения негативных явлений, организации трансляции процесса тестовых испытаний в режиме онлайн Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан поручено приобретение в рамках системы “Безопасный город” средств идентификации личности, оборудования видеофиксации, металлодетекторов, мониторов и сборных павильонов.

Впоследствии вышеперечисленное оборудование будет передано в безвозмездное пользование Министерству внутренних дел Республики Узбекистан в качестве государственного имущества, на правах оперативного управления.

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