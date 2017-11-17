Проведено собрание с участием руководителей предприятий сферы связи в Сурхандарьинской области по улучшению качества услуг

Со стороны территориального подразделения Сурхандарьинской области Государственной инспекции по надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий, с участием областных руководителей операторов мобильной связи, Сурхандарьинского филиала АК «Узбектелеком», Сурхандарьинского филиала АО «Узбекистон почтаси», ДП «Матбуот таркатувчи» Сурхандарьинской области и их районных узлов, Сурхандарьинского радиотелепередающего Центра проведено собрание по вопросам качества оказываемых услуг, улучшения системы работы с обращениями юридических и физических лиц, принятия мер по уменьшению поступающих обращений, приведения в соответствие линейно-кабельного хозяйства, сетей телекоммуникаций, сетей почтовой связи, а также другие вопросы.

По направлениям разработаны планы-мероприятий, контроль за исполнением которых ведется территориальным подразделением Сурхандарьинской области Инспекции.

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