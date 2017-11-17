Состоялся четвертьфинал Uzbekistan Subregional of Northern Eurasia Contests 2017 по спортивному программированию

12 ноября состоялись четвертьфинальные соревнования по спортивному программированию среди студенческих команд — Uzbekistan Subregional of Northern Eurasia Contests 2017. В них принимало участие 88 команд вузов Узбекистана, первое место заняла команда из Ургенчского филиала Ташкентского университета информационных технологий им. Мухаммада ал-Хоразмий.

Второе место заняла студенческая команда из ТУИТ, а третье место у команды Ташкентского филиала МГУ им.Ломоносова.

По итогам соревнований определятся команды, которые будут участвовать в полуфинале Northern Eurasia Contests 2017 чемпионата мира ACM по спортивному программированию среди студенческих команд.

С результатами четвертьфинала Uzbekistan Subregional of Northern Eurasia Contests 2017 можно ознакомиться здесь