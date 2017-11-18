Акселератор-гуру Таль Катран прочитал лекцию в IUT

Израильский специалист международного уровня, основатель 9 программ акселерации технологических стартапов, высококвалифицированный специалист по разработке стартап экосистемы и бизнес-инкубаторов Акселератор-гуру Таль Катран прочитал лекцию на тему: “Не стесняйся. Действуй!” (Do not hesitate. Accelerate), что вызвало большой интерес у присутствовавших специалистов в сфере ИКТ и студентов Университета Инха в г. Ташкенте (IUT).

О высоком уровне специалиста также свидетельствовал тот факт, что Посол Израиля в Узбекистане г-н Эдуард Шапира также лично участвовал на лекции.

В своей лекции Таль Катран говорил о том, что успех стартапа во многом зависит от жизнеспособной потребности, возможностей развития технологий, отличной команды, и умения добывать деньги. В конце встречи Акселератор-гуру Таль Катран ответил на вопросы специалистов и студентов IUT.

После этого гостя ознакомили с современными условиями, созданными в Университете для студентов и преподавателей. Проректор Университета Инха в г. Ташкенте Турдимурод Турсунмуратов рассказал об Узбекистане и образовательной системы страны. Он также презентовал деятельность Университета Инха в г. Ташкенте по подготовке высококвалифицированных кадров в сфере ИКТ, а также ознакомил с деятельностью Мирзо-Улугбекского Инновационного Центра.

Акселератор-гуру Таль Катран дал высокую оценку системе образования Узбекистана и поддержке государством сферы ИКТ. Он подчеркнул, что Узбекистан идёт правильным путём развития.