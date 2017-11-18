IUT и Venkon Group провели мероприятие «День 1С: Карьеры»

Университет Инха в г. Ташкенте (IUT) и компания Venkon 18 ноября 2017 года провели мероприятие «День 1С:Карьеры».

«День 1С:Карьеры» — традиционное ежегодное мероприятие для студентов, организуемое международной фирмой «1С» и ее региональными партнерами, в этом году впервые проведено в Узбекистане.

На этом мероприятии гости получают представление о работе в сфере автоматизации бизнеса, знакомятся с возможностями профессионального роста в компаниях «1С:Франчайзи». Важным плюсом является передача информации «из первых уст», напрямую от ведущих партнеров фирмы «1С» в нашем регионе.

Первое подобное мероприятие в Узбекистане, организованное компанией Venkon совместно с Университетом Инха, собрало более 200 студентов ведущих ВУЗов Ташкента – Университет Инха в Ташкенте, Ташкентский университет информационных технологий, Вестминстерский международный университет в Ташкенте, Ташкентский финансовый институт, Сингапурский институт развития менеджмента в Ташкенте.

Студенты смогли лично пообщаться с руководителями и ведущими специалистами партнерских компаний «1С» в Узбекистане. Обсуждали вопросы трудоустройства и прохождения стажировок. В рамках мероприятия были организованы мастер-классы и тренинг-секции которые вызвали большой интерес у участников.

Кульминационным событием «Дня 1С:Карьеры» стал конкурс-хакатон по разработке мобильного приложения с использованием технологий «1С». Студенты-участники, с помощью не значительных подсказок, уже смогли сделать свое приложение на «1С», используя базовые знания, полученные на мастер-классе. По итогам конкурса, тройка победителей получила ценные призы!

Ректор IUT Сарвар Бабаходжаев отметил:

«Выбор будущей профессии — в жизни каждого человека это серьезный вопрос. Такие мероприятия помогают молодым людям определиться будущей профессией, а тем кто уже сделал свой выбор – найти работу. Мы приглашаем другие компании и организации к сотрудничеству в вопросах трудоустройства молодых людей».

Заместитель директора OOO «Venkon Group» Ирода Разикова:

«Согласно мониторингу предложений рынка труда, на текущий момент множество предложений технического и экономического профиля, на которые могут быть трудоустроены молодые специалисты. Сегодня студенты узнали о возможностях прохождения стажировок, производственных и преддипломных практик, обменялись контактами с руководителями и ведущими специалистами компании. Также студенты узнали о том, как можно начать свой бизнес с использованием технологий 1С».

По завершении мероприятия всех участников угостили торжественным пловом.